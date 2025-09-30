Consumo investigará a las empresas que publiciten servicios o productos de los territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una investigación a las empresas que publiciten servicios o productos de los territorios palestinos ocupados por Israel.

Aplica así el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada con "medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina". Dicho texto, en su artículo 4, considera "ilícita" la publicidad de bienes provenientes de asentamientos israelíes en la Palestina ocupada, así como de los servicios prestados allí, con el objetivo de limitar el desarrollo de esos negocios.

¿Y cómo lo hará? El Reglamento de Servicios Digitales permite instar a eliminar o bloquear los contenidos ilícitos, al tiempo que se prevén sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros en caso de infracciones graves o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.