EE. UU. anuncia una nueva ronda de negociaciones comerciales con China para los próximos días en Madrid

China y Estados Unidos celebrarán en los próximos días en Madrid una nueva ronda de negociaciones comerciales que también incluirá temas como TikTok y la cooperación en la lucha contra redes internacionales de blanqueo de dinero.

En un comunicado publicado en su web, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado que su secretario, Scott Bessent, viajará entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido. Durante su estancia en Madrid, Bessent mantendrá reuniones con representantes chinos de alto nivel, entre ellos el viceprimer ministro, He Lifeng, quien ha liderado las rondas de negociación previas en ciudades como Ginebra, Londres o Estocolmo.

El documento señala que ambos tratarán “asuntos clave de interés mutuo en seguridad nacional, economía y comercio”, incluyendo la situación de TikTok y los mecanismos de cooperación frente a redes de lavado de dinero que preocupan tanto a Washington como a Pekín. El texto no precisa fechas concretas de los encuentros y, por el momento, las autoridades chinas tampoco han realizado anuncios oficiales.

Bessent se reunirá también con responsables del Gobierno El Tesoro estadounidense ha añadido que Bessent aprovechará su visita a España para reunirse con responsables del Gobierno, con el objetivo de reforzar la relación bilateral. Después se trasladará al Reino Unido, donde se prevén encuentros con miembros del Ejecutivo y del sector privado, antes de sumarse al presidente Donald Trump en su visita oficial al rey Carlos III. Esta nueva cita llega justo después de que los ministros de Defensa de ambos países celebraran una videollamada "franca y constructiva", interpretada como una señal de distensión en medio de las tensiones. Según el medio Bloomberg, este acercamiento podría abrir la puerta a un primer encuentro cara a cara entre Trump y Xi Jinping desde el regreso del republicano a la Casa Blanca. El esperado cara a cara podría darse a finales de octubre en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Gwangju (Corea del Sur). El intercambio económico entre China y EE.UU. se reduce un 11% en agosto mientras se mantiene la tregua arancelaria