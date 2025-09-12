El mapa de la guerra: Rusia prosigue su ofensiva mientras empieza a acusar escasez de combustible

⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.

Viernes 12 de septiembre, día 1.296 de la guerra: Rusia prosigue su ofensiva mientras empieza a acusar escasez de combustible

Las últimas horas del conflicto bélico en Ucrania han estado marcadas por la intrusión de drones rusos en Polonia, que derribó diez aparatos no tripulados sobre su espacio aéreo el jueves 11 de septiembre, "una violación sin precedentes" que Varsovia calificó de "agresión" a un Estado miembro de la OTAN. Los funcionarios ucranianos vieron paralelismos con los ciclos rusos de agresión y escalada contra su país y ofrecieron compartir su conocimiento en materia de lucha contra drones con Polonia. Además, los ejercicios militares que llevará a cabo Rusia en Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre, que incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos, también avivan la tensión militar más allá de la frontera ucraniana.

En su último informe, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) cita que medios estatales rusos reconocen la creciente escasez de gasolina en diversas regiones de Rusia, incluida la Crimea ocupada y anexionada ilegalmente, pero minimizan el papel que la profunda campaña de ataques de Ucrania contra refinerías rusas está jugando en la generación de esta escasez o de picos de precios y oficialmente lo achacan a la demanda en vacaciones y la campaña agrícola.

Rusia ha derribado en la última noche más de 220 drones ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en un ataque que abarcó 13 regiones de la parte europea de Rusia. Una mujer murió este viernes en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de uno de estos ataques con drones, en una región que habría sido objeto del ataque de casi 140 drones ucranianos que provocaron ocho heridos, según el gobernador regional.

En el frente, las fuerzas rusas continúan sus ofensivas en el norte de la región de Sumy (al norte de Ucrania) y en la de Járkov sin registrar avances confirmados. Rusia considera la dirección de Járkov como un esfuerzo secundario al principal sobre Pokrovsk, ciudad clave al oeste de la región de Donetsk que acumula meses de asedio, según fuentes citadas por el think tank estadounidense. Tanto en la región rusa de Kursk como en Sumy se han intercambiado ataques y contraataques entre fuerzas rusas y ucranianas.

Según los cálculos del ISW-CTP, las fuerzas rusas están experimentando una media de 68 bajas por kilómetro cuadrado ganado, lo que indica que los avances rusos se han vuelto menos costosos en los últimos meses, debido a los avances en sectores clave del oeste de Donetsk. Entre el 12 de agosto y el 9 de septiembre, las fuerzas rusas ganaron 160 millas cuadradas de territorio ucraniano, marcando una disminución del 34% respecto al período anterior

Las fuerzas rusas mantienen su presión ofensiva en múltiples ejes, con los avances más significativos ocurriendo en las direcciones de Lyman, Kostyantynivka-Druzhkivka (región de Donetsk) y Velykomykhailivka (región de Dnipropetrovsk), mientras enfrentan resistencia sostenida en otros sectores del frente.