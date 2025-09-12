El mapa de la guerra: Rusia prosigue su ofensiva mientras empieza a acusar escasez de combustible
⏳ Esta noticia se actualiza una vez a la semana.
Viernes 12 de septiembre, día 1.296 de la guerra: Rusia prosigue su ofensiva mientras empieza a acusar escasez de combustible
Las últimas horas del conflicto bélico en Ucrania han estado marcadas por la intrusión de drones rusos en Polonia, que derribó diez aparatos no tripulados sobre su espacio aéreo el jueves 11 de septiembre, "una violación sin precedentes" que Varsovia calificó de "agresión" a un Estado miembro de la OTAN. Los funcionarios ucranianos vieron paralelismos con los ciclos rusos de agresión y escalada contra su país y ofrecieron compartir su conocimiento en materia de lucha contra drones con Polonia. Además, los ejercicios militares que llevará a cabo Rusia en Bielorrusia del 12 al 16 de septiembre, que incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos, también avivan la tensión militar más allá de la frontera ucraniana.
En su último informe, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) cita que medios estatales rusos reconocen la creciente escasez de gasolina en diversas regiones de Rusia, incluida la Crimea ocupada y anexionada ilegalmente, pero minimizan el papel que la profunda campaña de ataques de Ucrania contra refinerías rusas está jugando en la generación de esta escasez o de picos de precios y oficialmente lo achacan a la demanda en vacaciones y la campaña agrícola.
Rusia ha derribado en la última noche más de 220 drones ucranianos, nueve de los cuales se dirigían a Moscú, según el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, en un ataque que abarcó 13 regiones de la parte europea de Rusia. Una mujer murió este viernes en la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, a causa de uno de estos ataques con drones, en una región que habría sido objeto del ataque de casi 140 drones ucranianos que provocaron ocho heridos, según el gobernador regional.
En el frente, las fuerzas rusas continúan sus ofensivas en el norte de la región de Sumy (al norte de Ucrania) y en la de Járkov sin registrar avances confirmados. Rusia considera la dirección de Járkov como un esfuerzo secundario al principal sobre Pokrovsk, ciudad clave al oeste de la región de Donetsk que acumula meses de asedio, según fuentes citadas por el think tank estadounidense. Tanto en la región rusa de Kursk como en Sumy se han intercambiado ataques y contraataques entre fuerzas rusas y ucranianas.
Según los cálculos del ISW-CTP, las fuerzas rusas están experimentando una media de 68 bajas por kilómetro cuadrado ganado, lo que indica que los avances rusos se han vuelto menos costosos en los últimos meses, debido a los avances en sectores clave del oeste de Donetsk. Entre el 12 de agosto y el 9 de septiembre, las fuerzas rusas ganaron 160 millas cuadradas de territorio ucraniano, marcando una disminución del 34% respecto al período anterior
Las fuerzas rusas mantienen su presión ofensiva en múltiples ejes, con los avances más significativos ocurriendo en las direcciones de Lyman, Kostyantynivka-Druzhkivka (región de Donetsk) y Velykomykhailivka (región de Dnipropetrovsk), mientras enfrentan resistencia sostenida en otros sectores del frente.
Viernes 5 de septiembre, día 1.289 de la guerra: siguen los ataques masivos de drones de Rusia y Ucrania responde atacando una refinería
Rusia lanzó desde la tarde del jueves contra Ucrania 157 drones y siete misiles, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su último parte. Treinta y cinco de estos drones y los siete misiles terminaron impactando en diez localizaciones distintas. Otros 121 drones sí fueron neutralizados sobre varias regiones del norte y el este de Ucrania. Según las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, 15 drones rusos fueron interceptados sobre el territorio de la región. El gobernador regional, Serguí Lisak, calificó el ataque ruso contra Dnipropetrovsk de “masivo”.
En esta jornada, drones ucranianos impactaron contra una refinería en Riazán, a unos 160 kilómetros al sureste de Moscú, durante una jornada en la que las defensas rusas derribaron casi un centenar de vehículos aéreos no tripulados.
"No hay víctimas ni daños a edificios residenciales. Los restos de un dron derribado cayeron en la zona de una empresa industrial y actualmente se están paliando las consecuencias", escribió el gobernador de Riazán, Pável Malkov, que recordó que los ciudadanos tienen prohibida la difusión de fotos y vídeos sobre los ataques de drones y sus consecuencias. Sin embargo, canales de Telegram locales publicaron imágenes de un incendio en una refinería en las afueras de la ciudad.
Además, el Ministerio de Defensa ruso comunicó el derribo de hasta 92 drones ucranianos. La mayoría fueron alcanzados en las regiones rusas de Briansk (15), Rostov (13), Tula (12), Kaluga (11) y Riazán (9). El jueves, Moscú informó del derribo de 55 drones ucranianos.
El último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en sus siglas en inglés) señala que, en el frente bélico, las fuerzas ucranianas avanzaron cerca de Kupyansk y Siversk, así como en la zona táctica de Kostyantynivka-Druzhkivka. Por su parte, las fuerzas rusas avanzaron en el norte del óblast de Sumy, en su objetivo de crear zonas de amortiguación defendibles en el norte de Ucrania a lo largo de la frontera y acercarse a la ciudad de Sumy dentro del alcance de la artillería; asimismo, también avanzaron cerca de Velykomykhailivka, en la región de Dnipropetrovsk
Por otra parte, el think tank estadounidense informa de que los tribunales de ocupación rusos están aplicando acusaciones infundadas de traición y espionaje para sancionar a los periodistas ucranianos que informan sobre la situación en las áreas bajo su control, con el objetivo de impulsar la autocensura entre la población en esas regiones. Asimismo, los cuerpos de seguridad rusos que operan en las zonas ocupadas de Donetsk impulsan la militarización de los jóvenes ucranianos y les alientan a informar sobre el sentimiento proucraniano o antirruso en su entorno.
Sobre estos mapas
La situación en Ucrania cambia continuamente, pero el flujo de información no es constante. Por eso, esta pieza no pretende ser exhaustiva, sino hacer un seguimiento general de los ataques. Es posible que en los mapas sigan apareciendo eventos pasados y que haya otros que tarden un tiempo en reflejarse.
Existe un debate metodológico acerca de que asignar zonas geográficas enteras al control de las tropas rusas puede dar a entender que no existe resistencia o contraataques por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Sin embargo, en estos mapas se busca visualizar las áreas en las que se producen los avances y maniobras de las tropas rusas, adoptando un enfoque militar estándar para registrar diariamente los movimientos de una guerra de maniobras convencional como la que libra Rusia en Ucrania. Este seguimiento de las maniobras y tácticas es esencial para entender y evaluar la evolución de la guerra.
La información del avance de las tropas rusas procede de los informes del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington junto con el proyecto Critical Threats. Sus actualizaciones diarias indican las partes de Ucrania que están bajo control ruso, entendiendo ‘control’ como influencia sobre un área frente a un enemigo. En ese sentido, las áreas coloreadas no suponen la eliminación completa de la resistencia local.
Para completar la información se utilizan las actualizaciones del Ministerio de Defensa del Reino Unido y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, así como datos, vídeos y fotografías proporcionadas por agencias de noticias, medios internacionales y otras fuentes de información fiable revisada por el equipo de DatosRTVE.