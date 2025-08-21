La Policía denuncia a Bolsonaro por "coacción" al Supremo en vísperas del juicio por golpismo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido denunciado por la Policía Federal por supuestamente "coaccionar" a la Corte Suprema para intentar obstruir el juicio que enfrenta por intento de golpe de Estado, según han informado este miércoles fuentes oficiales.

Las autoridades también han presentado cargos por el mismo motivo contra el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario y quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo pidiendo sanciones al Gobierno de Donald Trump para ayudar judicialmente a su padre.

Al concluir sus indagaciones, la Policía ha denunciado a Bolsonaro y a su hijo por los delitos de "coacción en el curso del proceso" y "tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales", ha señalado en una nota.

De esta forma, el futuro del ex jefe de Estado, actualmente en prisión domiciliaria, se complica todavía más en vísperas de que el Supremo dicte sentencia en el juicio en el que se le acusa de "liderar" una trama para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Ese pleito comenzará el próximo 2 de septiembre. Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

Encontraron como aliado al Gobierno de Trump En ese contexto, la Policía ha abierto una pieza separada ante los indicios de que Bolsonaro y su hijo Eduardo realizaron acciones "claras y expresas" para intentar tumultuar el proceso por golpismo, según los autos divulgados por el Supremo. Para ello encontraron como aliado al Gobierno de Donald Trump, quien impuso aranceles del 50% sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra varios jueces del Supremo del país suramericano en respuesta a una presunta "caza de brujas" contra Bolsonaro. El magistrado Alexandre De Moraes, instructor del proceso por golpismo en el Supremo, consideró esas maniobras un intento de obstrucción a la Justicia y ya el mes pasado impuso medidas cautelares a Bolsonaro, que posteriormente transformó en prisión domiciliaria al observar el incumplimiento de las mismas. El Supremo de Brasil promete juzgar a Bolsonaro y otros acusados por el golpe de Estado pese a la presión de Trump En esa presunta trama el juez ha incluido ahora a Silas Malafaia, que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y quien en los últimos meses ha promovido protestas en defensa de una amnistía para Bolsonaro y el resto de acusados. La Policía ha incluido en sus conclusiones "extensos intercambios de mensajes entre Malafaia y Bolsonaro", ocurridos precisamente tras el anuncio, en julio pasado, de la imposición de los aranceles por parte de EE.UU.. Según las autoridades, esos mensajes "demostrarían la articulación de una campaña para vincular el fin de las sanciones" de Trump "a la concesión de amnistía a las personas involucradas" en el complot golpista.

Su hijo califica de "lamentable y vergonzosa" la actuación de la Policía Mientras, desde EE.UU., Eduardo Bolsonaro se ha ufanado en sus redes sociales de reunirse con representantes de la Casa Blanca en busca de sanciones contra su país con el objetivo de presionar al Supremo para que archivara el juicio contra su padre. Este miércoles, tras conocerse el informe de la Policía, el legislador ha calificado de "lamentable y vergonzosa" la actuación de la Policía, cuyo objetivo -ha asegurado- es "causar daño político". "Mis acciones en Estados Unidos nunca tuvieron la intención de interferir en ningún proceso en curso en Brasil. Siempre he dejado claro que mi llamado es a la restauración de las libertades individuales en el país, mediante el proceso legislativo, con especial atención al proyecto de ley de amnistía", ha afirmado en X. ““