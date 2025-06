Los socios del Gobierno exigen a Sánchez avanzar en "regeneración democrática" y cumplir los acuerdos

Los socios de Gobierno y de investidura han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avances en "regeneración democrática" con medidas contra la corrupción y sus explicaciones, tras la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por las presuntas comisiones en el caso Koldo, no les han convencido. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha advertido a las empresas que incurren en "prácticas corruptas" que "quien no respete la ley va a pagar por ello" después de que la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, exigiera el fin de los aforamientos y vetar en contratos públicos a empresas implicadas en corrupción.

"Los ministros y ministras de Sumar, que nunca jamás confunden sus lealtades ni por qué están en el Gobierno, se van a encargar de que así sea, en este país se va a cumplir la ley, se va a respetar la ley y se va a proteger los intereses de las familias trabajadoras", ha dicho tajante Bustinduy en declaraciones a la prensa. Este caso sobre presuntas comisiones que se investigan en el 'caso Koldo' supone una "traición injustificable" al mandato que salió de las urnas en las elecciones generales del 23 de julio, ha asegurado el ministro.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha marcado como "línea roja" para mantener su apoyo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por el PSOE con su formación y ha insistido en que las empresas que hayan sido condenadas en casos de corrupción no puedan poder volver a participar en concursos en la administración pública. El principal objetivo de Sumar, según ha asegurado, es que el acuerdo de Gobierno se cumpla y que la legislatura sea "de cambio, progresista".

Mientras, por parte del grupo plurinacional de Sumar por Más Madrid, la diputada Tesh Sidi ha calificado de "repugnantes" los audios investigados por la UCO en los que se escucha a "dos personas que son cerdos" en referencia al exministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. "Estos días hemos podido escuchar los repugnantes audios entre dos personas que no podemos calificarlas más allá que cerdos. Dos personas, en este caso entre Ábalos y Koldo, mensajes que objetivizan una vez más a las mujeres", ha advertido.

También la diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha proclamado que su formación "no se fía" de Sánchez, le ha avisado de que sólo podrá volver a confiar en él si impulsa "medidas muy radicales" que supongan un "cambio de paradigma" en la lucha contra la corrupción y le ha invitado a sopesar la presentación de una cuestión de confianza.

Pisarello ha dicho, al ser preguntado por si una posible moción de censura o de confianza , que "no se puede descartar nada" y ha llamado a "actuar ya y con contundencia contra los corruptos pero sobre todo contra las empresas corruptoras como Acciona" que "no deberían poder contratar con el Estado si se prueba su culpabilidad".

Entre las formaciones dentro del grupo plurinacional de Sumar, las más críticas con el PSOE han sido En Comú y Compromís . El coportavoz de los 'comunes', Gerardo Pisarello ha declarado "rota la confianza" en el PSOE con la "autoridad" que les da "no haber robado ni un céntimo, ni haber recibido comisiones jamás de las empresas del Ibex" que mientras no se conozca "toda la verdad". Y ha avisado de que van a presionar "con el resto de izquierdas" para que se llegue "hasta el final" y el Tribunal de Cuentas analice lo ocurrido en el Ministerio de Transporte.

ERC, PNV y BNG piden a Sánchez que comparezca ya

Los grupos parlamentarios del BNG y ERC, que habían registrado una iniciativa para que el presidente del Gobierno compareciera antes, han criticado que no lo haga hasta el 9 de julio. Además, la formación gallega ha anunciado que no acudirá a la ronda de consultas con Sánchez. También el PNV ha apoyado este martes en la Junta de Portavoces que la comparecencia de Sánchez para dar explicaciones en el Congreso se produzca a la mayor brevedad posible.

Gabriel Rufián, el portavoz parlamentario de ERC que hasta este martes se había limitado a pedir explicaciones por el informe de la UCO, también ha ido un paso más allá y ha criticado en un mensaje publicado en redes sociales que el jefe del Ejecutivo no comparezca ya en el Congreso porque "tiene que cumplir con su agenda internacional". Y amenaza con retirar su apoyo: "Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo presidente del Gobierno".

“Nos dicen que el Presidente del Gobierno no puede comparecer YA en el Congreso porque 'tiene que cumplir con su agenda internacional'.



Deberían entender que para seguir cumpliendo con esa agenda internacional debe seguir siendo Presidente del Gobierno.“ — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 17, 2025

El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que tras el informe de la UCO la situación es "muy delicada" y "muy grave" con dos secretarios de organización del PSOE implicados en presuntas comisiones y ha advertido a Sánchez de que "en algún sitio hay una raya" y "no cabe todo para que no llegue la derecha" a gobernar. A todas las organizaciones les puede pasar algo así, ha dicho Esteban en una entrevista en Radio Popular de Bilbao, pero hay que ver si eran solo esas tres personas y "por lucho personal o no".

Por parte de otra formación vasca, EH Bildu, Arnaldo Otegi ha dicho que hay que ser "exigentes" en términos de "depuración" y que ellos no van a ayudar a que casos de corrupción como este "se repitan o tengan protección política". Sobre lo que queda de legislatura advierte de que "esto se puede sostener porque los otros son peores ya no vale". El PSOE es "un partido en shock" que tiene que tomar decisiones en poco tiempo, ha señalado Otegi, que recuerda que su interlocutor "en muchas ocasiones" ha sido Santos Cerdán.

Las explicaciones dadas por Pedro Sánchez tras la Ejecutiva Federal del PSOE sobre Santos Cerdán fueron "insuficientes", según el portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego. La formación gallega considera que hay "muchas otras medidas que deberían ser anunciadas y no lo fueron" y ha emplazado a Sánchez a presentar una cuestión de confianza si quiere hacerlo, pero no ve "razonable ni adecuado" este formato de "buscar una foto con todas las fuerzas" en la ronda de contactos con los socios del bloque de investidura.

08.53 min Rego (BNG): "Emplazamos a Sánchez a presentar una cuestión de confianza"

Rego ha recordado la petición registrada en el Congreso por su formación junto con ERC para que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso antes de julio y ha abogado por una auditoría externa de los contratos en el Ministerio de Transporte, y poner el foco "no solo en los corruptos sino también en las empresas corruptoras", para que no puedan volver a participar en los contratos públicos.

"Es un escándalo que una empresa como Acciona y lo decimos con todas las palabras, esté involucrada en caso de corrupción del PP, en la financiación irregular del PP y en un caso de corrupción que afectan al PSOE, esto es inaceptable, reclamamos más al PSOE", ha afirmado.