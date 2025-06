Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 17 de junio de 2025 | Bruselas propone prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos

Los rusos han sufrido 1.200 bajas en las últimas 24 horas

El Ministerio de Defensa de Ucrania informa en un tuit de que las tropas invasoras de Rusia han sufrido 1.200 bajas, entre muertos y heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión, el número de bajas supera el millón.

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to June 16, 2025. pic.twitter.com/PcvDblPGiU“