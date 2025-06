Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 16 de junio de 2025| Zelenski planea abordar la compra de armas con Trump

Zelenski celebra la expulsión de las fuerzas rusas de Pokrovsk y la región de Sumi

"Nuestras fuerzas están logrando expulsar a las fuerzas rusas de esas áreas. Agradezco a todas nuestras unidades que realmente están obteniendo resultados", ha dicho el presidente ucraniano durante su mensaje diario en su cuenta de X.

Volodímir Zelenski también ha informado sobre el nuevo canje de prisioneros celebrado este sábado. "Planeamos continuar con más intercambios la próxima semana. Al menos, ese es el acuerdo actual. Esperamos que la parte rusa cumpla con su parte de estos compromisos humanitarios según lo acordado", ha detallado.

“Another exchange took place today — we are bringing our guys back home from Russian captivity. We are planning for more exchanges to continue next week, at least, that is the current agreement. We hope the Russian side fulfills its part of these humanitarian commitments as… pic.twitter.com/2kxQETLJHn“