El G7 acusa a Irán de ser "fuente de inestabilidad" y apoya a Israel en una cumbre que Trump abandona antes de tiempo

El G7, reunido en la localidad canadiense de Kananaskis, ha mostrado su respaldo a Israel y ha acusado a Irán de ser "la principal fuente de inestabilidad y terrorismo" en Oriente Medio. En su primera jornada de trabajo, los países miembros del G7 han reafirmado su posición de que Teherán "no debe, bajo ninguna circunstancia, adquirir un arma nuclear" a la vez que ha pedido resolver la crisis y una desescalada que incluya un alto el fuego en Gaza.

En una declaración conjunta, los líderes del G7 han señalado además que "Israel tiene derecho a defenderse". "Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel", han añadido. Las economías más industrializadas estarán reunidas hasta este martes en Kananaskis. Todos excepto el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien ha abandonado la cita antes de tiempo por, dice, la crisis en Oriente Próximo.

El mensaje concluye apuntando que los países del G7 están atentos "a las posibles repercusiones en los mercados energéticos internacionales" y que están dispuestos a coordinar medidas "para salvaguardar la estabilidad del mercado". La emisión de la declaración conjunta del G7, que muchos consideraban que no sería posible por las diferencias entre los siete países, se ha producido al final de la cena de trabajo de este lunes.

Trump deja la cumbre un día antes

La primera jornada de trabajo en Kananaskis ha terminado con el inesperado anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que el conflicto entre Israel e Irán lo ha obligado a abandonar la reunión un día antes de su conclusión. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció en redes sociales la decisión de Trump poco después de que los líderes del G7 posaran para la tradicional foto de familia de la cumbre.

"El presidente Trump tuvo un gran día en el G7, en el que incluso firmó un gran acuerdo comercial con el Reino Unido y el primer ministro Keir Starmer. Se ha conseguido mucho, pero por lo que está sucediendo en el Oriente Medio, el presidente Trump se irá esta noche tras la cena con los jefes de Estado", afirmó Leavitt.

Posteriormente, Trump ha declarado a los medios que necesita estar de vuelta a Washington "lo antes posible" dado lo que está sucediendo entre Israel e Irán.

Más tarde, el presidente estadounidense ha desmentido que haya abandonado prematuramente la cumbre del G7 para tratar que Irán e Israel alcancen un alto el fuego, como había asegurado poco antes el mandatario francés, Emmanuel Macron.

"Macron, en busca de publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington a trabajar en un 'alto el fuego' entre Israel e Irán", ha escrito Trump en su red social Truth Social.

Macron había dicho horas antes en una rueda de prensa en Canadá que Estados Unidos había realizado una oferta de alto el fuego a Irán e Israel: "Hay una oferta. Efectivamente, se ha hecho una oferta de encuentro y de intercambio. Hay una oferta de cese al fuego y de poner en marcha conversaciones más extensas. Si Estados Unidos puede obtener un alto el fuego eso es algo muy bueno. Tendremos que ver qué más sucede". "Sea a propósito o no, Emmanuel siempre se equivoca", escribió en su mensaje Trump, en el que también subrayó que Macron no tenía "ni idea" de por qué él regresaba a Washington. "Desde luego no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es mucho más importante que eso", ha zanjado el presidente estadounidense sin ofrecer más detalles.