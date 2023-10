Desde que España asumió el 1 de julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea se han celebrado por todo el país las habituales reuniones sectoriales de comisarios europeos y ministros correspondientes a este semestre. Ahora Granada va a ser la ciudad que albergue un Consejo Europeo extraordinario, y también será sede de la tercera reunión de la Comunidad Política Europea, que reúne a los 27 líderes de las naciones de la Unión Europea y a los de otros 17 países europeos que no forman parte del club comunitario.

La ciudad andaluza se ha blindado para garantizar la seguridad de estas reuniones y algunos monumentos estarán cerrados, como el Palacio de la Alhambra, donde los jefes de Estado y de Gobierno se harán la foto de familia. Además, compartirán una cena de gala y disfrutarán de un concierto en el monumento nazarí.

Sobre los asuntos que tratarán los líderes en estos dos días en Granada, la investigadora del Real Instituto Elcano, Raquel García, explica en declaraciones a RTVE.es que, "cuando se empezó a diseñar la Presidencia española y este Consejo Europeo informal, se quería que el tema central fuese el concepto de autonomía estratégica abierta".

"En las últimas semanas, ha estado ganando peso todo el debate en torno al tema de la ampliación y, al final, ese asunto va a estar también en el centro de la mesa. Habrá que ver hasta qué punto el asunto de la ampliación no ocupa más de lo que quería el Gobierno que fuese al final el tema del Consejo Europeo. Ese es un poco el desafío", añade.

¿Qué se espera de este Consejo Europeo?

Los expertos coinciden en que, al ser un Consejo Europeo informal, no habrá ninguna conclusión que se plasme en un documento por escrito. "Al ser un encuentro informal, normalmente no se suele llevar a cabo una decisión vinculante muy concreta", asegura López Linares. "Si de este Consejo salen ideas comunes y un consenso suficiente de cara al futuro, eso sería suficiente. No podemos esperar mucho más allá que declaraciones de intenciones de cara a concretar en un futuro", recalca.

Para la investigadora del Real Instituto Elcano, la principal cuestión que divide a los líderes de los países de la Unión Europea es "cómo abordar, por un lado, la cuestión de las reformas para hacer que la Unión Europea sea más flexible y esté preparada para más de 30 miembros". "Cuestiones como cómo avanzar hacia la mayoría cualificada, reducir, por ejemplo, el número de comisarios, aumentar el presupuesto… Son cuestiones en las que hay muchas diferencias", indica.

Por su parte, Sánchez Margalef explica que en cuanto a la autonomía estratégica abierta "no hay definición ni ningún tipo de control sobre qué significa autonomía estratégica abierta y si es abierta o no", mientras que en el asunto de la reforma institucional "hay divisiones para aburrir, desde si se acometen reformas institucionales dentro de los límites de los tratados hasta en el tema de pasar de la unanimidad a la mayoría cualificada en el proceso de toma de decisiones", recalca.

Para el investigador del CIDOB, la conclusión escrita llegará en diciembre en Bruselas, cuando se celebre el último Consejo antes de que acabe la presidencia española. Además, detalla que aunque hay varios asuntos que dividen a los Veintisiete, "no quiere decir que no haya esperanza de superar esa crisis en algún momento".