Los embajadores de los países de la UE, reunidos el miércoles en Bruselas, han llegado a un primer acuerdo para la reforma de la política migratoria europea.

El acuerdo se refiere a un texto clave de la reforma, el reglamento para situaciones de emergencia, que tiene como objetivo organizar una respuesta común en caso de una afluencia masiva de inmigrantes a un país de la UE, como durante la crisis de refugiados de 2015-2016.

Permitiría, entre otros asuntos, ampliar la duración de la detención de los inmigrantes en los países fronterizos con el bloque. El texto tendrá que ser aprobado en el Europarlamento.

"¡Acuerdo! Los embajadores de la UE han alcanzado un acuerdo sobre la regulación que se ocupa de las situaciones de crisis y fuerza mayor en el campo de la migración y el asilo", ha informado la presidencia española del Consejo de la UE en redes sociales.

