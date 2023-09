Cuca Gamarra (PP): "Faltan cuatro votos. Espero que algunos reconsideren su posición"

Semana intensa en el Congreso con la tramitación de la reforma del reglamento para que se puedan usar las lenguas cooficiales. En 'Parlamento' entrevistamos a la secretaria general del Partido Popular y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que se prepara para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana. Antes afrontará el acto que el partido ha convocado para el domingo. El candidato adelantará las líneas de su discurso y su proyecto de gobierno, en un acto en Madrid convocado como rechazo a que la posible investidura de Pedro Sánchez se negocie hablando de amnistía y autodeterminación con los independentistas catalanes. Gamarra se ha reunido esta semana con el PNV, que ha reiterado el no a apoyar la investidura de Feijóo. Pero en el PP creen que aún hay margen para atraer los cuatro votos que faltan para la mayoría en el Congreso.

Pregunta: Estamos a casi casi 72 horas de que el candidato Núñez Feijóo pida la confianza del Congreso. ¿Cómo se afronta una investidura cuando se sabe que no va a salir adelante?

Respuesta: Vamos a afrontar una investidura y por tanto serán las votaciones las que determinen cuál es el resultado. Este discurso y esta investidura es más necesaria que nunca, porque permite ofrecerle a un país como es España la posibilidad de tener un buen gobierno que esté centrado en los problemas reales que tienen los españoles y, lo más importante, que sea capaz, habiendo ganado las elecciones, de proponer un proyecto garantizando la igualdad entre todos los españoles y sin pagar ni un solo peaje.

A cuatro votos de la investidura

P: La primera votación será el miércoles. Salvo sorpresas, Núñez Feijóo sólo va a obtener, además de la confianza del PP, la de VOX, Coalición Canaria y UPN. ¿Se está preparando ya el PP para liderar la oposición a un posible gobierno de Pedro Sánchez?

“La investidura la respaldan 172 diputados, 11 millones de españoles“

R: Pues mire, no. Puede parecer que no hay una mayoría consistente detrás de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero en estos momentos está respaldado por 172 diputados y eso significa más de 11 millones de españoles. Creo que es una mayoría suficiente y que tendría garantías para darle a este país lo más importante, que es estabilidad y unas políticas centradas en aquello que España necesita y que podría permitir que creciera, que habláramos y pudiéramos promover un gran pacto del agua, un pacto territorial... que se pudiera aprovechar la legislatura no para que alguien saque réditos de la debilidad de otro, de que no ganó las elecciones, sino para que lo interesante y lo importante sean única y exclusivamente los españoles, sus problemas y, por supuesto, garantizar la igualdad entre todos.

P: Pero les faltan cuatro votos para que el candidato obtenga la confianza de la Cámara. ¿Piensan que lo pueden lograr o dan por perdida la investidura?

R: Yo creo que el presidente Feijóo en ese sentido ha sido muy claro: faltan cuatro votos, pero todavía faltan muchas horas para que se produzca la votación. Tenemos la presentación del proyecto para España que tiene Alberto Núñez Feijóo, garantizando la igualdad entre todos los españoles, la igualdad ante la ley, la igualdad en derechos y obligaciones y sobre todo el compromiso de no vender nunca a España a cambio de un escaño. Yo lo que espero es que algunos reconsideren su posición porque merece la pena, España merece la pena.

“Espero que algunos diputados reconsideren su posición: España merece la pena“

P: ¿Habla de diputados del Partido Socialista?

R: Hablo de las distintas formaciones que pudieran todavía reconsiderar su posición y entre ellos está el Grupo Parlamentario Socialista. El planteamiento es de un pacto de Estado, de un Gobierno en minoría de solo el Partido Popular, como le ha ofrecido Alberto Núñez Feijóo al secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Con esos grandes pactos de Estado que permitan reformas legislativas, como ha ocurrido en otras ocasiones: eso es la alternativa.