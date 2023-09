Pedro Rollán es el nuevo presidente del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta esta XV Legislatura. Ha sido el senador más votado de España, y antes de saltar a la política nacional, fue el alcalde con mayor porcentaje de votos de las grandes ciudades, casi el 70%, en su segundo mandato en Torrejón de Ardoz (Madrid).

De allí saltó al gobierno de la Comunidad de Madrid, donde estuvo al frente de dos consejerías y de la vicepresidencia. Tras la marcha del presidente autonómico Ángel Garrido poco antes de las elecciones, Rollán asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid durante cuatro meses.

Pregunta: Pedro Rollán es el presidente del Senado número 13. ¿No será supersticioso?

Respuesta: No, no lo soy. Doce más uno... El orden de factores no altera el producto.

P: La situación política se presenta complicada, con muchas incertidumbres, decía usted el día que se puso en marcha el Senado. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se repetirán las elecciones o habrá gobierno?

“Es el momento de que todos los partidos, pero sobre todo los dos grandes, encuentren el punto de equilibrio“

R: Lo cierto es que los españoles hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos hace tan solo unas semanas y creo que es el momento de que todos los partidos, pero sobre todo los dos grandes, encuentren el punto de equilibrio para no derivar sus responsabilidades nuevamente en todos y cada uno de los electores. Hay que esperar a ver cuál es el resultado de la investidura o el intento de investidura del candidato Alberto Núñez Feijóo para las jornadas del 26 y 27.

P: Pero, salvo sorpresa mayúscula, Núñez Feijóo no va a obtener la confianza del Congreso. ¿Por qué entonces ese empeño en someterse a la investidura?

R: En primer lugar porque ha sido un mandato del Jefe del Estado y por lo tanto tiene la obligación -más aún- cuando el resultado de las urnas le otorgaron la confianza por parte de los españoles de manera mayoritaria con 137 escaños. Por lo tanto, es una obligación y es un compromiso también el que tiene Alberto Núñez Feijóo para poner en valor lo que él entiende como una manera de gobernar, que es mediante los grandes pactos de Estado. La sociedad española está demandando más acuerdos, más pactos, menos crispación y menos tensión. Y yo creo que es una obligación de todos los políticos, reforzar los puntos de encuentro, tender puentes y fortalecer alianzas en lugar de resaltar las discrepancias y las diferencias.

Constitución, autodeterminación y amnistía P: Lo previsible, decíamos, es que la investidura de Núñez Feijóo sea fallida. Después vendría la de Pedro Sánchez y ya sabemos que la formación de su gobierno está en manos de Junts per Cataluña. ¿Usted qué cree que va a pasar? ¿Aceptará el PSOE la amnistía que exige Puigdemont? P: Hemos tenido la oportunidad de ver algo que no ayuda a que exista una complicidad y un acompañamiento de la sociedad española con sus representantes políticos, ver a toda una vicepresidenta del Gobierno reunirse fuera de España con el señor Puigdemont -era una necesidad jurídica porque en el momento en el que pise territorio español tendría que sentarse ante la justicia-. Por lo tanto, creo que estoy muy alineado con las palabras que dijo el expresidente Felipe González y con el exministro Jordi Sevilla. También hay un artículo muy importante del ex secretario general, del señor Nicolás Redondo, en el que se pone de manifiesto que alcanzar un gobierno, una investidura, no puede ser a cualquier precio. “Las exigencias de Puigdemont quiebran el principio de igualdad de todos los españoles“ Si por algo se distingue la Constitución en estas más de cuatro décadas de convivencia, de prosperidad, con fallos y con defectos, pero en donde el montante es absolutamente positivo, ha sido por la igualdad entre los territorios y entre todos y cada uno de los españoles. Y las exigencias de Puigdemont lo que hacen es quebrar ese principio de igualdad y de oportunidades entre todos y cada uno de los españoles. Tampoco parece muy apropiado que, existiendo un grueso del 94% de los electores españoles que han apostado por la Constitución, que tan solo un 6% y al margen de la Constitución, porque la Constitución no tiene cabida la autodeterminación, se lleve a cabo. El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante la entrevista con la directora del programa 'Parlamento', Diana Arias. RTVE P: Sin embargo, en Moncloa apuntan a que habría margen dentro de la Constitución. ¿Usted lo descarta? “Sería una enmienda a la totalidad a estas cuatro décadas de prosperidad“ R: Esa es la valoración que hace Moncloa. El principio de la Constitución creo que no lo contempla. Ni en el espíritu, ni en las formas. De reconocer esas exigencias del Señor Puigdemont, un prófugo de la justicia, lo que se estaría es dando por hecho que nuestra nación, una nación que tiene cinco siglos a sus espaldas, no es un Estado de derecho y en donde no existen las necesarias y oportunas garantías procesales, sería una enmienda a la totalidad a estas cuatro décadas de prosperidad. Y francamente, en mi humilde opinión, -y son muchísimos los constitucionalistas que así lo refrendan - no tienen cabida en la Constitución ni la autodeterminación ni tampoco la amnistía.