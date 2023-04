Las asociaciones de "bebés robados" calculan que hasta 300.000 menores pudieron ser separados de sus madres al nacer por diferentes tramas institucionales que operaron durante el franquismo y se extendieron hasta los años 90. Personal médico, religioso (muchos hospitales eran atendidos por monjas) y funcionarios de la administración engañaban a las familias para hacerles creer que sus hijos habían muerto durante el parto o poco después, y entregárselos a otras familias, falsificando la documentación. Eran, generalmente, mujeres solteras o familias muy pobres.

Sólo un médico, el doctor Vela, ha sido juzgado por el robo de un bebé, pero fue absuelto por haber prescrito el delito. Muchas otras denuncias no han sido siquiera admitidas. Y aunque los casos de la dictadura tendrían amparo en la Ley de Memoria Democrática, hay una ley específica registrada para facilitar el acceso a la documentación, crear un registro de ADN y perseguir todos estos delitos, incluso los documentados durante la democracia. Llevaba años en fase de enmiendas y ahora acaba de desbloquearse.

'Parlamento' charla esta semana con Lydia Acebo Fortes, presidenta de la Asociación de Afectados por Bebes Robados de Andalucía (ABRA), que ha comparecido esta semana en el Senado, en una ponencia de estudio sobre el tema.

Pregunta: Lydia, eres una de esas madres que denuncia la desaparición no de un hijo, sino de dos. El primero fue en el año 1967. ¿Cómo ocurrió?

R: Yo me puse de parto un mes antes. Iba a tenerlo en casa pero el médico del pueblo y la matrona me dijeron que tenía que ir al Hospital de las Cinco Llagas porque era donde había incubadora. Lo metieron en la incubadora y ahí estuvo 17 días. El niño no tenía nada, estaba perfectamente sano. No tenía ningún problema, se estaba recuperando. Lo único que decían era que tenían que averiguar qué leche le daban para que cogiera peso. Yo llamaba todos los días por la mañana y mi marido iba a verlo todas las tardes.

P: ¿Y de repente, qué es lo que pasa?

R: Hizo 17 días y, cuando mi marido llega a ver el niño, le dicen que ha muerto. Le sacan un niño congelado de la nevera, amortajado, se lo enseñan y se lo quitan. Entonces él me decía que él no era capaz de decir que ese era nuestro hijo. Porque vio que era demasiado chico y además que la cara la tenía amoratada y que veía que era demasiado pequeño.

P: ¿Os entregaron algún informe, algún certificado, con la causa de la muerte?

R: Nada. Ningún documento. Ni le dijeron de qué murió, ni ningún documento firmó. Absolutamente nada.

Robo de una de las gemelas

P: Eso ocurrió en el año 67. Pero años después tú vuelves a denunciar la desaparición de un segundo hijo. ¿Cómo pudo ocurrir otra vez?

“Supuestamente traía dos, y al momento de salir la niña, el médico ya me estaba poniendo una inyección en la vena“

R: Eso fue en otro hospital, el Sagrado Corazón, en el año 82. Yo iba allí porque era el seguro que tenía en esa época. Durante los nueve meses me estuvo tratando un ginecólogo. Y desde la primera vez que fui allí, que ya tenía cuatro meses de embarazo, me dijo que traía dos. A la hora de dar a luz, el médico tenía un documento del cardiólogo que decía que no me podían anestesiar. Eso yo lo sabía desde que tenía 18 años. Cuando fui a dar a luz, pues no me anestesian, sino que sale la niña. Supuestamente traía dos, y al momento de salir la niña, el médico ya me estaba poniendo una inyección en la vena. Y claro, me quedé mirando, y me dice: "te voy a anestesiar para que no te duela coserte". A mí me sorprendió. Si no me pueden dormir para dar a luz, ¿para qué me van a coser cuando yo había tenido ya más hijos antes? No tenía sentido.

P: Tú te dormiste y ya no sabes qué ocurrió.

R: No. Me desperté en la habitación. En cuanto me desperté, mi marido dijo: "Lydia, es una niña muy chica". Viene el médico, me pregunta cómo estoy y le digo: "Bueno, bien, ¿pero no decía usted que traía dos? Este señor se calla, se dio la vuelta y se fue. Y le digo mi marido: "no ha sido capaz de reconocer que se ha equivocado". Yo queriendo, como aquel que dice, disculparlo, y pensando que no me iba a pasar otra vez lo mismo.