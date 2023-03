Análisis de gestos y miradas en la moción de censura

El Congreso ha rechazado este miércoles la segunda moción de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con 53 votos favorables, 201 en contra y 91 abstenciones. El candidato propuesto por la formación de Santiago Abascal, Ramón Tamames, no ha conseguido los apoyos necesarios.

José Luis Martín Ovejero, experto en Comunicación No Verbal por la Universidad Camilo José Cela y abogado especializado en Retórica y Argumentación Jurídica por la Universidad Complutense, vuelve a 'Parlamento' para analizar los gestos y miradas de algunos de los protagonistas principales en la moción de censura.

Pregunta: Analizamos el debate de la moción de censura desde el punto de vista de los gestos. A veces, dicen mucho más que las palabras, como sabe muy bien José Luis Martín Ovejero, experto en Comunicación No Verbal. Vamos a empezar por la llegada del candidato, Ramón Tamames, al hemiciclo. ¿Qué nos puedes decir de ese momento?

“Quería que se viera en todo momento que era un candidato independiente“

Respuesta: Cada detalle es interesante. Vemos como entra Ramón Tamames del hombro de un ujier del Congreso y, un poquito más retrasado, está Santiago Abascal. Le está dejando todo el protagonismo al candidato que Vox ha elegido. Luego, lo que más llama la atención es el distanciamiento que existe entre el banco -la silla donde está sentado Tamames- y dónde está sentado Abascal. Vi al comienzo que había muchísimo distanciamiento. Puede tener dos significados: uno, el protagonismo del que hemos hablado. Y un segundo: quería que se viera en todo momento que era un candidato independiente. No es una persona de Vox, es independiente. Y entonces, con esa distancia, se quiso marcar la independencia.

La directora de 'Parlamento', Diana Arias, conversa con el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín. RTVE

Ramón Tamames, "dos momentos" P: Se puede decir que le hemos visto al candidato intervenir de dos maneras. Una, más enfadado, de una manera más enérgica, dirigiéndose al presidente del Gobierno al que le reprochaba que estaban siendo sus intervenciones más largas y mueve las manos en la tribuna. R: Ha tenido dos momentos importantes. Uno es su discurso inicial, un discurso cien por cien leído y un discurso que, al no tener gestualidad, porque no movió prácticamente nada las manos, no resultaba espontáneo ni natural. Era demasiado distante con el público. P: Desde el punto de vista de la Comunicación No Verbal, nada que ver intervenir sentado en el escaño a hacerlo de pie en la tribuna. “Cuando uno está de pie es mucho más fácil que la gestualidad de manos se vea de una manera mucho más palpable“ R: Claro, cuando uno está de pie es mucho más fácil que la gestualidad de manos se vea de una manera mucho más palpable. Pero sin embargo, en el segundo momento y en las respuestas que hace a los que van interviniendo, sí que se mete mucho más en faena. Sí que empieza a contestar. Le vemos incluso indignado en algunos momentos. P: Varias veces, sí. R: Y yo un momento que destaco, por ejemplo, fue después de Patxi López. Vi alguna expresión facial de asco, incluso. Al referirse a nivel global a que la cámara de representantes es un lugar para hablar, no para dar mítines. Más o menos dijo algo así. Pero efectivamente hubo un cambio muy grande, radical, entre su primera intervención y las respuestas. Mucho más implicado, como se ve con sus propias manos, moviéndolas.

Santiago Abascal, "bastante moderado" P: Otro protagonista de la moción fue, sin duda Santiago Abascal. En la anterior moción de censura nos decías que se le veía muy tenso, bebiendo agua, sudando mucho. En esta ocasión no lo hemos visto así. “Ha estado en un perfil bastante moderado desde la comunicación no verbal. No tenía gestos agresivos con sus brazos“ R: No, no, no, totalmente diferente. Ha estado en un perfil bastante moderado desde la Comunicación No Verbal. No tenía gestos agresivos con sus brazos, por ejemplo. Y lo que sí que hacía son miradas directas hacia la bancada del Partido Popular o hacia el Partido Socialista, en concreto hacia Pedro Sánchez. Muy bien, eso lo que transmite es confianza en el orador. Porque directamente está dirigiendo acusaciones hacia las personas a las que está mirando. En este momento, hacia la bancada del Partido Popular, hacia Cuca Gamarra, y en otros, justamente hacia el lado contrario, hacia Pedro Sánchez. Muy bien, muy interesante ese punto. P: Hay un gesto que le vimos repetir bastante al presidente de Vox mirando hacia Pedro Sánchez con un brazo apoyado en la tribuna. ¿Qué significa eso? R: Esto fue sobre todo en la réplica. Y lo hizo en muchas ocasiones. Esto es confianza y seguridad en sí mismo. El problema que tiene es que uno puede tener seguridad en sí mismo y venirse arriba, pero a nivel de orador y a nivel de la imagen que puedes estar trasladando hacia la audiencia, puede parecer que vas un poco sobrado al ir con el codo directamente apoyado en la mesa. Es como si estuviera manteniendo un diálogo con Pedro Sánchez en ese momento. Era un poco lo que él tenía en mente. Él estaba muy tranquilo, muy confiado. Totalmente contrario a la anterior moción de censura.

Pedro Sánchez, "nada cómodo" P: Llegamos a Pedro Sánchez. ¿Qué te llama la atención del presidente del Gobierno, de su actitud escuchando a Santiago Abascal? “Pedro Sánchez le presta muchísima atención a Santiago Abascal. Más que a otros líderes parlamentarios“ R: Es curioso como Pedro Sánchez, habitualmente en el Congreso, le presta muchísima atención a Santiago Abascal. Más que a otros líderes parlamentarios. En este caso comienza también muy atento a él, pero poco a poco, según va entrando en calor, Abascal, en lo que le va contando y lo que le va increpando a Pedro Sánchez, a Sánchez no le veo nada cómodo. De hecho, tiene gestos de ira en algún momento, un poco despreciativos... Y tiene incluso sonrisas sarcásticas. P: En ese momento está escuchando la intervención del candidato, Ramón Tamames. Estaba tomando nota y con otra actitud. ¿Le veías distinto a cómo escuchaba a Abascal? R: Mientras que con Pedro Sánchez, a nivel no verbal, yo sí que le vi que le afectó el discurso de Abascal y sus críticas. Sin embargo, a Ramón Tamames le escuchaba cómodamente sentado en su escaño y con una sonrisa ya no sarcástica, sino una sonrisa como si le hiciera un poco de gracia lo que le estaba diciendo. P: Y del Pedro Sánchez orador ¿qué nos puedes contar? “Al Pedro Sánchez orador le vi demasiado atado al guión. Muy atado al folio, al papel“ R: Al Pedro Sánchez orador le vi demasiado atado al guión. Muy atado al folio, al papel. Y eso puede tener lógica en una primera intervención, pero no tiene lógica en la segunda y no tiene lógica en la réplica. Además es que estamos hablando de un orador que es muy bueno en el Parlamento. Tanto en el Congreso como en el Senado. Cuando yo le he visto y le he interpretado, es una persona con muchísimos reflejos, que simplemente necesita un guión de puntos para expresarse y poder incluso vapulear al rival. Aquí no. P: Le vemos consultar sus notas, incluso su teléfono móvil. R: Aquí todo lo contrario. Aquí, incluso en la réplica, estuvo muy esclavizado al papel. De tal manera que llego a la conclusión de que para él era un puro trámite esta moción de censura.

Yolanda Díaz, "la gran protagonista" P: Después de Pedro Sánchez intervino la vicepresidenta segunda. Para Yolanda Díaz sí que era su primera moción de censura y además, a pocos días de lanzar su plataforma, Sumar. ¿Qué te pareció su intervención desde el punto de vista de los gestos? “Se estaba auto conteniendo porque se intentaba auto frenar, aún así la vi muy indignada“ R: Para mí, sin lugar a dudas, la gran protagonista de la moción de censura. ¿Por qué? Pues porque Yolanda Díaz es una persona muy emocional. Y estamos acostumbrados a verla sonriendo habitualmente. Pues no, aquí la vimos bastante contenida y la vemos con las manos cogiéndose de los dedos y, en otras ocasiones, apoyada sobre sobre la propia tribuna. Se estaba auto conteniendo porque se intentaba auto frenar. Aún así la vi muy indignada. P: Sin embargo, ahí, ahí libera las manos, digamos, y señala con el dedo al candidato, a Ramón Tamames, y también a Santiago Abascal. R: El dedo acusador, el dedo índice, el dedo inquisidor que se le llama. También salió mucha ira, fue muy dura, con mucha ira. La vimos además con miradas de las que clavan, se clavan en el candidato y le atraviesan, con el cuerpo inclinado hacia adelante. El equipo de Parlamento prepara la grabación de la entrevista con el experto en comunicación no verbal. RTVE P: Este fue también un momento muy comentado. Cuando finaliza su discurso le felicitan sus compañeros de la bancada, los miembros del Gobierno, y hay un aplauso generalizado. “Primero, la complicidad con Sánchez, que es evidente. Y en segundo lugar, se aplaude a sí misma“ R: Sí, muy interesante. Primero, la complicidad con Sánchez, que es evidente. Y en segundo lugar, se aplaude a sí misma. La anécdota de la jornada para mí. Me pareció muy divertido. Como ella se encontraba tan contenta y tan satisfecha de lo bien que considera que lo había hecho, dijo "yo también me aplaudo a mi misma". Hizo lo mismo que hace el entorno. A veces sucede y me parece gracioso.