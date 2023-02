Carmen Navarro es la vicesecretaria de políticas sociales del PP y desde hace una semana la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso. Este martes acudía por primera vez a la reunión de la Mesa en plena polémica por la ley del ‘sólo sí es sí’ y la reforma que plantea el PSOE. Su entrevista con Parlamento podrá verse el próximo sábado, a las 16:00h, en el Canal 24H.

Pregunta.- Se estrenó en la reunión este martes de la Mesa, nada menos que con la proposición socialista para reformar la ley del "solo sí es sí". La Mesa la aceptó a trámite. ¿Hubo debate cuando Unidas Podemos se abstuvo?

Respuesta.- Cada miembro de la Mesa en función de su partido fijó la postura. Así lo hizo también el Partido Popular. Tanto la vicepresidenta segunda de la Mesa como yo misma nos pronunciamos a ese respecto. Este era un sí que daba el Partido Popular para calificar una ley que viene a reformar la del "solo sí es sí". Pero un sí por la responsabilidad que un partido como el Partido Popular tiene para aportar rigor y sobre todo un sí de solidaridad a las víctimas y de apoyo a las mujeres como consecuencia de este gravísimo error que es esta Ley. Estamos viendo como violadores y agresores sexuales son excarcelados o como ven rebajadas sus condenas. Sin duda no vamos a poder frenar el gravísimo error pero sí al menos que desde el momento en el que se apruebe esa reforma, de ahí en adelante, en España violar no sea más barato que ayer.

P.- La reforma llegará al pleno el 7 de marzo ¿qué votará al PP en la toma en consideración?

R.- El Partido Popular, también ayer en la Mesa, exige rigor . Nosotros hemos exigido que se lleve a cabo con todas las garantías. Que comparezcan expertos penalistas en esta materia y que se evalúen los informes que sean necesarios de los órganos consultivos. El Gobierno puede pedirlos. También puede pedirlos la Mesa. Y los puede pedir esta casa, el Congreso de los Diputados. Así se lo pedimos también a la presidenta del Congreso. Pero sobre todo, que haya el sosiego necesario para que no se vuelva a hacer otra chapuza jurídica como lo ha sido la ley del "sí es sí".

P.- Su portavoz Cuca Gamarra dice que la proposición del PP es prácticamente calcada a la del PSOE. Entonces, si no hay diferencia de contenido, ¿por qué dudan sobre si apoyarlo o no?

Desde luego que nos encontramos ante un gravísimo error en el que el Partido Popular fue el primero que puso urgencia a este tema. Nuestra proposición de ley para reformar la ley del "sí es sí" está registrada desde el 16 de diciembre. Lo que lamenta el Partido Popular es que el Gobierno no haya evacuado el informe obligatorio, según el reglamento de esta Cámara, que tiene que emitir. Eso así, tardó tan solo 45 minutos en emitir el informe favorable a la proposición de ley del Partido Socialista.

R. - No está incluida en el orden del día. Eso se fijará más adelante. No en la Mesa de la semana que viene, sino en la siguiente. También es posible que la traigan de forma urgente convocando una Junta de Portavoces extraordinaria.

P.- Eso ya será cuando se inicie la andadura parlamentaria de esta reforma. Pero el 7 de marzo, en el pleno que se tiene que pronunciar sobre si se empieza a tramitar o no. ¿Qué va a votar el Partido Popular?, ¿Ya lo tienen decidido?

Ley del Aborto

P.- Otra reforma, ésta sí ha salido definitivamente aprobada esta semana en el pleno del Congreso, es la de la Ley del Aborto con el voto en contra del Partido Popular. ¿Para usted el aborto es un derecho?

R.- Para mí el aborto es una práctica que ha de regularse en la ley, en los términos establecidos en la ley. Sin duda, lo que consagra nuestra Constitución es el derecho a la vida. Y como dice nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, nosotros estamos en la protección de las familias y en la protección de las mujeres.

Este es un trance excepcional, muy delicado para cualquier mujer que se encuentra ante esta circunstancia. Y nosotros somos un partido de gobierno que quiere, por supuesto, proteger a las mujeres y que éstas afronten este trance con la mayor de las garantías y en las mejores condiciones de asistencia psicológica, ginecológica y con un apoyo integral. Por eso nosotros con esta Ley del Aborto desde luego que no estamos de acuerdo.

Estamos pidiendo tres días de reflexión o que la mujer tenga un tiempo de reflexión y, sobre todo, que afronte este trance con la información suficiente y necesaria que requiera para afrontar un trance que es excepcional y muy delicado en la vida de una mujer.

“Casi todos los países de nuestro entorno tienen una ley de plazos“

P.- En cuanto al eje de esta ley, el modelo de plazos ¿ustedes lo dan por asumido, por aceptado?

R.- Nosotros, como partido de Estado que somos, respetamos las sentencias del Tribunal Constitucional y, por supuesto, en este caso ha dictaminado la constitucionalidad de los plazos que establecía, no ya esta ley, sino la del año 2010, que fue la que sustituyó los supuestos por los plazos y que formaba la ley de 1985. Casi todos los países de nuestro entorno también tienen una ley de plazos en torno a esta práctica de las interrupciones voluntarias del embarazo.

La diputada Carmen Navarro conversa con la directora del programa "Parlamento", Diana Arias. RTVE

P.- Usted, como responsable de políticas sociales del partido, ¿ha sentido que hay discrepancias, que no hay unanimidad en el seno del partido en torno a concebir o no el aborto como un derecho?

“Es lógico que haya posturas distintas sobre el aborto“

R.- Nosotros somos un partido mayoritario en España, un partido político que representa a más de once millones de personas, porque hemos llegado a tener once millones de votantes y aspiramos a seguir teniendo once millones de votantes. Entre una cuestión moral como es ésta, en la que existen diversas aristas, perspectivas, vertientes, es lógico que existan posturas distintas. Pero sin duda todos fluimos en la vida, en la defensa de la vida, en la protección a las mujeres, en la atención integral, en este trance excepcional de sus vidas.

P.- Vox anuncia que va a traer al Congreso una proposición no de ley para intentar implantar a nivel nacional el protocolo antiabortista que no pudo sacar adelante en Castilla y León. ¿Qué van a votar ustedes?

R.- Cada grupo parlamentario tiene su iniciativa propia.

P.- ¿Creen que lo hacen para obligarles a posicionarse? ¿Ese es el objetivo de esa proposición?

R.- Creo que hoy en España se vive un momento de gran alarma social. Las mujeres han quedado desprotegidas, no solo por la ley del "sí es sí" viendo como sus violadores y agresores sexuales salen a la calle, sino también por la propia Ley Trans que también hemos aprobado esta semana como consecuencia de su vuelta del Senado a esta casa. Y me parece que vamos dando pasos en contra de lo que hacen los países de nuestro alrededor. Y que estamos legislando en contra de años de conquistas, de derechos, a favor de las mujeres. Y, sobre todo, desprotegiendo a nuestros niños y a nuestra infancia que es, para el Partido Popular, la base fundamental de nuestro programa social.

P.- Usted, dicen, es una de las personas de máxima confianza de Alberto Núñez Feijóo, que cumple un año como presidente del Partido Popular. Dígame, ¿en qué diría que es mejor su partido ahora, capitaneado por Feijóo, que en la etapa anterior capitaneada por Casado?

“Feijóo aporta rigor y toda su experiencia en gestión“

R.- Nuestro presidente es un hombre con rigor y con solvencia que nos aporta toda su experiencia de gestión, que no es poca, y que a quien además avalan sus cuatro mayorías absolutas. Eso al partido le ha dado la fortaleza de un líder que ha sabido unir al partido y que si en alguna ocasión tuvimos una herida, ha sabido cerrar rápidamente en torno a un liderazgo que es el del presidente Feijoo.

P.-. Muchas gracias por habernos atendido este fin de semana en Parlamento.

R.- Muchas gracias a vosotros.