Finalmente no hubo acuerdo la semana pasada entre PSOE y Unidas Podemos para reformar la conocida como ley del 'solo sí es sí', la Ley de Garantía de la Libertad Sexual. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández explica por qué su partido ha presentado en solitario la reforma de la ley, "que no ha tenido los efectos deseados". Insiste en que los socios de gobierno e investidura son los preferentes para sacarla adelante. Andrea Fernández es abogada y diputada por León desde mayo de 2019.

Pregunta.- ¿Por qué es mejor la Ley del "sólo sí es sí" con la reforma que han traído ustedes en solitario al Congreso?

Respuesta.- Ha sido evidente que a lo largo de la aplicación de esta ley, desde que entró en vigor en términos exclusivamente penales, no estaba funcionando como nosotros esperábamos. No ha tenido los efectos deseados. No obstante, yo creo que siempre es muy importante recordar que es una buena ley. Es una ley que aborda la violencia sexual de manera integral, que replica o imita de algún modo el modelo de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Y creo que es una buena ley. Es una ley por la que merece la pena apostar y por eso creemos que la mejor manera de defenderla y de protegerla es reformar aquellos aspectos que vemos que no están funcionando adecuadamente.

P.- ¿Cómo se explica, en primer lugar, que en los dos años que ha tardado esta ley en llegar al Código Penal, no se haya previsto lo que ahora el Partido Socialista llama "efectos indeseados", la rebaja de, por ahora, más de 400 condenas? ¿Qué es lo que ha fallado en el engranaje que rodea la tramitación parlamentaria de una ley?

“Debemos aceptar que no está surtiendo los efectos deseados, y hay que dar una respuesta“

R.- Reformar el Código Penal al final siempre es una cuestión compleja. Hablamos de una de las leyes más importantes en nuestro estado de derecho y eso hace que sea una reforma bastante complicada. Es una ley que efectivamente recorrió todo el trámite preceptivo : pasó por el gobierno, por los distintos órganos consultivos y se trabajó con mimo, pero estamos viendo que no está surtiendo los efectos que, al menos el Partido Socialista, deseaba para esta ley. Debemos aceptarlo, debemos entenderlo y sobre todo debemos dar una respuesta que sea clara y contundente. Porque para el Partido Socialista lo más importante son las víctimas, las presentes y las futuras. Y es ahí donde tenemos que estar con las víctimas de violencia sexual.

El consentimiento "no se toca" P.- Nos están llegando por parte de los dos socios de gobierno mensajes contradictorios sobre el planteamiento de su reforma. En Podemos insisten en que a partir de ahora, si su reforma entra en vigor, las mujeres tendrán que demostrar que ha habido violencia. Ustedes lo niegan. ¿Se toca o no se toca el consentimiento en esta ley? Para que nos quede claro, ¿quién dice la verdad? R.- Yo creo que el Partido Socialista dice la verdad y la demostración es muy sencilla. El consentimiento en la reforma que aplica la ley del "sólo sí es sí" está definido en el artículo 178.1 y 178.2. En el artículo 178.1 lo que se hace es una definición positiva del consentimiento, es decir, se dice que el consentimiento no se puede presumir, sino que responde a una definición muy concreta que se aporta en ese 178.1 y el 178.2. Lo que nos dice es que si hay violencia, intimidación o abuso de superioridad, en ningún caso se puede entender que hay consentimiento. Con la antigua normativa penal nos encontrábamos con que en algunas ocasiones, incluso con partes de lesiones, pruebas evidentes de que se había producido algún tipo de violencia, todavía las víctimas tenían que acreditar que no se había producido consentimiento. Ahora mismo ya no. Con que haya violencia o intimidación que se pueda acreditar, ya no hay consentimiento. Y eso es precisamente el 178.1 y el 178.2, que es donde se produce un gran cambio de paradigma en materia penal, que desde luego nosotros valoramos muy positivamente esos dos apartados. "El consentimiento no se va a tocar. Hay que redefinir horquillas y penas" Ese es el corazón del consentimiento del 178. No se va a tocar. Es a partir de ahí donde el Partido Socialista apuesta por redefinir tipos, precisamente para acortar esas horquillas que se habían quedado grandes y por subir algunas penas que hemos visto que se han quedado un poquito más bajas de lo que hubiéramos deseado. Con lo cual el trabajo del Partido Socialista es en materia de definir horquillas y de trabajar sobre las penas, no sobre la idea de consentimiento.