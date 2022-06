Este jueves el Congreso aprobó el nuevo texto de la Ley de Ciencia sin ningun voto en contra. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, lo defendió en la tribuna como una reforma de consenso, elaborada con aportaciones de la sociedad civil y del resto de grupos parlamentarios. Un paso para mejorar las condiciones de los investigadores dotándoles de itinerarios profesionales y contratos indefinidos que terminen con la precariedad del sector y reduciendo la excesiva burocracia que se exige para financiar sus proyectos. Reconoce méritos investigadores a los científicos que ahora trabajan en el extranjero, para intentar retornar ese talento. La financiación pública se blinda y en 2030 se llegará al 1.25% del PIB. Y mejora la transferencia entre la investigación y los proyectos reales. Parlamento ha charlado con la ministra.

Pregunta.- Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, bienvenida a Parlamento. ¿Qué va a suponer La Ley de Ciencia para un sector que lleva mucho tiempo quejándose de sus condiciones de trabajo?

Respuesta.- Yo creo que todo el mundo conocemos a alguna persona, alguna vecina, alguien de nuestra edad, algún familiar... que tuvo que marcharse de este país porque en un momento dado le dio la espalda a la generación más preparada que hemos tenido en la Historia. Este país en la última década aplicó como salida a la crisis financiera una receta de austeridad y de recortes que afectó también a la Ciencia. Y tenemos a muchos de nuestros investigadores fuera que necesitan una oportunidad en este país.

R.- Pues, efectivamente, lo primero que había que hacer era arreglar el sistema. Y esta ley lo que hace es tocar tres ejes fundamentales: uno mejorar la carrera científica, dignificarla, darle más derechos, que sea una carrera estable, predecible, que uno no tenga que estar cada cuatro años pendiente de si van a volverlo a contratar o no, como ocurría hasta hace muy poco, en que hemos convertido los contratos en ciencia también en contratos indefinidos. El segundo era rebajar las cargas burocráticas. Los investigadores se quejan de que están más tiempo haciendo papeles que haciendo ciencia. Y el tercero, importantísimo, blindar la financiación en la investigación. En nuestro país nunca más vamos a estar pendientes de que el gobierno de turno decida si invertir o no en ciencia es lo apropiado.

Porque lo que no podía ocurrir en este país y estaba ocurriendo es que los equipos de investigación que tenían la capacidad para ir recogiendo financiación -hay que entender que la financiación del sistema de ciencia se hace por concurrencia competitiva a programas nacionales o a programas europeos- tenían la capacidad de tener estas líneas de investigación que podían durar cuatro o cinco, seis, diez años, pero a los cuatro años tenían que romper su relación contractual con el trabajador, se rompía el equipo de trabajo, era malo para los equipos de investigación y sobre todo, era malo para los científicos que tenían contratos siempre a precario, temporales y que no podían suscribir, por ejemplo, una hipoteca. Eso ha desaparecido del sistema de la Ciencia y ahora los contratos también son contratos indefinidos y se aplica en todos los centros de investigación, sea en universidades, o sea en organismos públicos de investigación.

R.- Pues no le puedo dar ninguna pista porque no la tengo. Lo que ha decidido el Gobierno de España y yo creo que de manera muy acertada, es que las nuevas entidades, las nuevas instituciones que se creen en torno a la Administración General del Estado, se repartan por todo el territorio, porque España será mejor si se hace desde toda España.

P.- Y no solo los investigadores están pendientes de las noticias que llegan estos días de su Ministerio. También el sector espacial. El pleno del Congreso avalado esta semana que Teruel pueda ser candidata a alojar la Agencia Espacial Española. Sabemos que Madrid no lo va a ser. ¿Alguna pista de dónde se va a instalar este organismo?

El Govern del Botánic

P.- La ministra de Ciencia y Tecnología ha sido durante seis años alcaldesa de Gandía. Pertenece al Partido Socialista Valenciano. Le tengo que preguntar por la crisis de estos días. ¿Qué le ha parecido la dimisión de la vicepresidenta Oltra?

R.- Entiendo que es lo mejor si ella lo ha considerado así. Y además el presidente también he escuchado que considera que es la mejor decisión. Estos casos siempre son complicados, pueden perturbar el normal funcionamiento de un gobierno que se ha demostrado que era bueno para la ciudadanía, el Govern del Botánic. La Comunidad Valenciana fue la tierra de la corrupción por excelencia del Partido Popular y volver a la normalidad democrática, volver a la reputación de las instituciones ha costado mucho. Si esta decisión ayuda a que el Govern del Botánic no se vea en ningún caso dañado, es una buena decisión.

P.- ¿En qué situación queda el Gobierno? ¿Usted cree que está suficientemente fuerte como para aguantar lo que queda de legislatura?

R.- Yo, desde luego, como valenciana solo deseo para mi tierra y para los valencianos y las valencianas que siga Ximo Puig al frente del Gobierno valenciano.

P.- Algún medio ha publicado, hemos leído su nombre en las quinielas sobre las próximas candidaturas a las elecciones allí. ¿Ha sido tentada? ¿Le han hecho alguna propuesta?

R.- Bueno, en política no existen las quinielas, no existe la lotería, no existe el azar. Estas cosas no caen del cielo. Mi proyecto está aquí. Mi encomienda es la que me hizo el presidente Pedro Sánchez, aún no hace un año, de resolver los problemas de la ciencia en nuestro país. Y en eso estoy con la ley, con el plan de atracción y recuperación de talento y ahí tengo todas mis energías y mis ilusiones puestas.

P.- Pues Diana Morant es ministra de Ciencia y Tecnología. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta semana en el programa Parlamento.

R.- Gracias a ustedes. Es un placer.