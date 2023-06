José Bono: "La decisión de adelantar las elecciones es audaz y arriesgada"

El expolítico José Bono Martínez (Salobre, Albacete, 1950) fue presidente del Congreso desde 2008 hasta 2011, en la IX Legislatura. Este jueves recibió de manos del rey Felipe VI la Medalla del Congreso de los Diputados junto al resto de los presidentes de la Cámara Baja de la etapa democrática. El programa Parlamento aprovechó la ocasión para repasar sus vivencias políticas y comentar la actualidad con las elecciones del 23 de julio ya a la vista.

Pregunta: Usted estuvo algo más de tres años, casi cuatro, al frente de esta Cámara. ¿Qué es lo que más le gustó vivir desde la presidencia del Congreso?

Respuesta: Fueron cuatro años, una legislatura. Muchas votaciones, muchas incidencias. Pero si tuviera que destacar una me resultaría complicado, pero se lo voy a decir. Para mí fue trascendental que en el otoño del año 2010 se aprobase la Ley Antitabaco. Una ley que ha dado vida a los españoles, que ha quitado muerte, que ha ahorrado muchos sufrimientos y muchos gastos. Que en aquellos momentos había gente "ceniza" que decía "no se va a cumplir, va a ser imposible que se cumpla con esta ley". Pues se ha cumplido. Y la ley ha sido, desde mi punto de vista, magnífica. Le diría otro asunto que me resultó especialmente placentero, y es que al final de la legislatura, entre el mes de julio y el mes de septiembre, se aprobó por iniciativa del Presidente del Senado y por mí mismo, que por primera vez en la historia, los diputados publicasen en el Boletín Oficial sus bienes, sus rentas, sus intereses y sus actividades. Dejó de haber un velo que cubría con cierta penumbra algo que la transparencia exigía que se publicara.

La directora del programa "Parlamento" durante la entrevista con el expresidente del Congreso, José Bono. RTVE

P: Eso en lo positivo y en lo negativo ¿qué es lo que más le costó hacer o presenciar durante esa etapa?

“Con la plaquita de la madre Maravillas hubo gente que practicó un anticlericalismo muy poco digno“

R: Para lo negativo tengo menos memoria. Pero hubo un incidente que resultó llamativo y que hoy se lo puedo contar hasta sonriendo. Y es que en esta casa nació una señora a la que luego la Iglesia Católica hizo ni más ni menos que santa: la Madre Maravillas de Jesús. Y por haber nacido aquí y haberla hecho santa, la Mesa del Congreso aprobó poner una plaquita que dijera "aquí nació Maravillas de Jesús". Pero un grupo de diputados, que no estaban de acuerdo con que a la santa se le reconociera, pues se opusieron. Y aquello motivó artículos en los medios de comunicación. Algunos, cargados de falsedad, decían: "esta monja que murió en la Guerra Civil" y resulta que ella murió en su convento y murió muchos años después de que acabara la guerra civil. En fin, hubo gente que practicó un anticlericalismo, desde mi punto de vista, muy poco digno de la ocasión. Y algún disgustillo tuvimos. Finalmente la placa no se puso y, ahora, con el tiempo... Si en vez de ser santa y católica hubiese sido artista e hindú, a lo mejor se lo habría puesto que aquí había nacido una señora importante y reconocida.

P: Esa es la espinita que se le ha quedado clavada.

R: No, no tengo espina clavada. Se lo comento porque fue llamativo. Hubo personas que aprovecharon la ocasión para sacar a pasear unos deseos y unas intenciones que yo creía que ya en España no estaban vigentes.

Primer gobierno de coalición P: Seguro que lo recuerda bien: sus últimas palabras como presidente del Congreso fueron en la recepción por el día de la Constitución en el año 2011. Se lo voy a leer textualmente. Dijo: "caminen juntos, pónganse de acuerdo para llegar más lejos". ¿Qué le ha parecido el camino entre el Partido Socialista y Unidas Podemos conduciendo el primer gobierno de coalición de la historia? “No estoy de acuerdo con que en mi país haya bandos, ni con que haya miedos“ R: Unidas Podemos no es un partido de mis preferencias. Los tengo de menos preferencias, caso, por ejemplo, de Vox. Pero a mí no me agrada que haya sido vicepresidente del Gobierno una persona que llegó a decir que cuando ellos gobernaran el miedo iba a cambiar de bando. Porque yo no estoy de acuerdo con que en mi país haya bandos, ni con que haya miedos. Y me parece que es un radicalismo trasnochado y caduco. Mire, yo he defendido a los comunistas, sin que nunca haya tenido el carné del PCE... En el Tribunal de Orden Público, concretamente en el juicio de Atocha por los asesinados de Atocha. A veces he visto en algunos dirigentes -no se puede generalizar- de Podemos, algo muy trasnochado. Un comunismo precarrillista, más incluso estalinista que moderno. Y eso a mí no me agrada, no me gusta. Yo prefiero que mi partido tenga mayoría suficiente para poder gobernar sin tener que recurrir a los más extremistas. Por suerte esto ha cambiado. El pueblo español ha puesto a Podemos en su sitio, que ha sido un puesto electoralmente muy mermado. Y ahora lo que surge como izquierda no socialista, que lidera Yolanda, pues yo creo que es algo más moderado y que se puede entender sin necesidad de hacer ningún ninguna fuerza. P: ¿Le gusta más Sumar que Podemos? R: Sí, claro, sin duda ninguna. En ese sentido me pasa a mí, como a Yolanda, que tampoco ha querido que los líderes más significados de Podemos estén en sus listas, como es el caso de la ministra Irene Montero.

El apoyo de Bildu al Gobierno P: Ha sido una legislatura con el primer gobierno de coalición de la historia y con algunos apoyos que han sido trascendentales a lo largo de ella. Por ejemplo Bildu. Uno nunca se va de la política, por lo menos como espectador. ¿Usted cómo ha vivido esto? R: Bueno, yo estoy un poco cansado de escuchar a determinados medios de comunicación, y políticos, decir que Pedro Sánchez ha gobernado con Bildu. Eso no es verdad. P: Pero en algunos momentos sí ha sido clave el apoyo de Bildu. “Bildu ha coincidido votando en el mismo sentido que el Partido Popular y no se me ocurre decir que Bildu estaba conchabado o en coalición con el Partido Popular“ R: En algunos momentos se ha producido una votación en la que Bildu coincidía con el Gobierno y en otros momentos, probablemente más, Bildu ha coincidido votando en el mismo sentido que el Partido Popular. Y no se me ocurre decir que Bildu estaba conchabado o en coalición con el Partido Popular. Creo que es sacar las cosas de quicio. Dicho lo cual, mi posición es meridianamente clara. Siempre me he sentido muy alejado de todos aquellos que, o han justificado el terrorismo etarra, o no han pedido perdón por el daño y las muertes que han ocasionado, o no quieren ni siquiera ayudar a esclarecer los crímenes que todavía se están investigando y que fueron crímenes producidos con la autoría de los etarras. Lejos de ellos, pero lejos también de la mentira de quienes quieren hoy mantener que ETA vive y que ETA existe. Y ETA acabó. A algunos lo que les incomoda, incluso, es que ETA acabase durante un gobierno socialista que presidió Rodríguez Zapatero.

Buena relación con Pedro Sánchez P: Siendo usted presidente, en el año 2009, un día llaman a su puerta en el despacho. Es un joven diputado que llega para presentarse. Era Pedro Sánchez. Han pasado 14 años, si no recuerdo mal. ¿Usted recuerda a ese diputado en el actual presidente del Gobierno? R: Sí, claro, por supuesto. Con 14 años más, como los que tengo yo. Pero sí recuerdo que aquella amabilidad y aquel afecto con el que vino a presentarse, a traerme recuerdos de su padre, que luego volvió en muchas ocasiones y mantuvimos una relación de afecto y de amistad. P: ¿Ahora siguen en contacto? R: Sí, tengo su teléfono, nos llamamos. No le voy a decir que de manera cotidiana, porque el presidente del Gobierno tiene cosas más importantes que hacer que hablar con un jubilado, aunque esté algo activo en la vida profesional. Pero yo ya estoy alejado del mundo de la política, de la primera fila o de la representación. Pero siempre que me ha llamado, por supuesto, lo he atendido con ilusión e incluso con cierta emoción, que te llame el presidente del Gobierno. Y a veces le he llamado y siempre, siempre, siempre me ha me ha atendido. P: Como a todos, me imagino que le sorprendería cuando el 29 de mayo anunció la convocatoria electoral. Su olfato político, ¿qué le dice? ¿Acertó o cree que es una jugada arriesgada? “Si no hubiese convocado elecciones, los que decían que había que derogar el "sanchismo" estarían diciendo que por qué no convoca elecciones“ R: Pedro Sánchez es persona que arriesga. La convocatoria de elecciones al día siguiente de lo que había sido un mal resultado para el Partido Socialista es una decisión que comporta riesgo. Es una especie de todo o nada. Pero yo creo que ha hecho exactamente algo acertado. Si no hubiese convocado elecciones, los mismos que decían que había que derogar el Sanchismo estarían diciendo ahora que por qué no convoca elecciones, pero como las ha convocado les pasa como a la zorra que no alcanzaba a comer las uvas y decía que no estaban maduras. Yo creo que a la derecha le ha sorprendido extraordinariamente esa decisión audaz y arriesgada del presidente del Gobierno y los ha dejado temblando. Los ha dejado temblando porque, oiga, no es que puede ganar, yo es que creo que va a seguir siendo el presidente del Gobierno. Y en la derecha se han resentido, se han sorprendido, no estaban preparados. Y para cambiar de discurso quizá les falta agilidad.

Entrada de Vox en las instituciones P: Se están constituyendo estas semanas los parlamentos autonómicos salientes de esos comicios del 28M. Ya tenemos la primera cámara presidida por Vox, que es Baleares. ¿A usted le preocupa su entrada en las instituciones? R: A mí cualquier partido o formación política que esté en disposición de defender la dictadura de Franco, que no condene los crímenes cometidos por el franquismo después de la Guerra Civil... Porque mire, en la guerra hubo muchos muertos, en un bando y en otro. Pero cuando llegó la paz, Franco, al que algunos quieren presentar como un anciano benevolente, dio el "enterado" a más de 60.000 sentencias de muerte. Es decir, que después de la paz bendecida por la Iglesia católica y bajo la tiranía de otro ferviente católico como Franco, se fusiló en España, se mató a más de 60.000 personas con su visto bueno. Quien eso es capaz de no defender justamente la memoria de los que murieron y condenar la autoría de los que actuaron de esa manera, pues a mi modo de ver, no están legitimados moralmente para entrar en el campo de la democracia. Se legitiman en las urnas y esto no se puede negar. Y no todos en Vox están en la misma posición. Y desde luego, no todos los votantes de Vox piensan de este modo que acabo de describirle. Pero a mí Vox no me gusta, claro. P: Siendo usted presidente de Castilla-La Mancha, aprobaron allí una ley que entonces se llamaba "Sobre la violencia contra las mujeres". Creo que fue la primera ley pionera anterior a la ley estatal. ¿Usted cómo ve que nieguen la violencia machista? “Siento el orgullo de que promoví en Castilla-La Mancha la primera ley contra la violencia contra las mujeres“ R: Bueno, a mí me parece, además de una torpeza, una iniquidad. No es admisible que un país como España, en el que hemos dado pasos verdaderamente significativos, no creo que haya ningún país en el mundo que nos adelante en la legislación y en las medidas de gobierno para luchar contra la violencia machista. Es algo de lo que siento el orgullo de que promoví en Castilla-La Mancha y fuimos la primera región de España que aprobó una ley contra la violencia de las mujeres. Por cierto -y esto me encantaría que no se corte- cuando se aprobó en Castilla-La Mancha la Ley contra la Violencia de las mujeres, hubo muchos políticos y periodistas que estuvieron en contra, que me faltaron al respeto, que decían que era una extravagancia populista. Una medida sencilla, que decía que las sentencias firmes contra los autores de violencia machista se iban a publicar y sus nombres iban a aparecer en el Diario Oficial. Oiga, eran sentencias públicas y firmes que había obligación de leer en las salas de Justicia. Algunos ¿sabe usted por qué no querían? Porque iban a salir sus nombres publicados. Esto lo hicimos en Castilla-La Mancha por primera vez. Quizá de las cosas que más orgullo siento de mi vida política. Como que fuimos también, junto con Baleares, la primera región -yo creo que de Europa- que aprobamos la ley cremallera: hombre, mujer, mujer, hombre. Pero no aconsejándolo. 23 años después se está aprobando para toda España. En Castilla-La Mancha fuimos, como le digo, con Baleares, los primeros.