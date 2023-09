Marta Lois "Haremos una propuesta con el encaje constitucional que permitirá hablar de una ley de amnistía"

Marta Lois es la portavoz en el Congreso del nuevo espacio político liderado por Yolanda Díaz y que, con 31 diputados, aúna a ocho fuerzas políticas, incluída Podemos. Recién aterrizada en Madrid, confirma que Sumar está negociando activamente para conseguir revalidar el gobierno de coalición.

Ha confirmado a 'Parlamento' que Sumar tiene muy avanzado un documento para buscar encaje constitucional a una ley de amnistía que Junts y Esquerra consideran imprescindible para dar sus votos a una posible investidura de Pedro Sánchez.

P: ¿Cuánto tiempo hace que conoce a Yolanda Díaz?

R: Probablemente más de 25 años.

P: Tienen en común que las dos son gallegas. ¿Usted habla gallego de manera habitual?

R: "Sí, falo galego de maneira habitual" (en gallego) con mi familia, con mis amigos. Es un patrimonio rico para todos los gallegos y gallegas. Y entendemos que también, a partir de la reforma que se llevará a cabo la próxima semana en el Pleno, un patrimonio de diversidad lingüística y de pluralidad para el conjunto del país.

P: ¿Se ha pensado si va a hablar en gallego el próximo martes, cuando por primera vez se podrán utilizar las lenguas oficiales en el Congreso

R: Por supuesto. Voy a utilizar mi lengua habitual, pero como soy portavoz de Sumar y somos un grupo plurinacional, diverso, plural... probablemente usaremos más lenguas aparte del gallego.

P: Esta semana la veíamos en "la puesta de largo" del grupo parlamentario con Yolanda Díaz, y nos llamaba la atención una ausencia, la de Ione Belarra. ¿Habló con usted, le explicó por qué no podía acudir?

R: No, la verdad es que no. Pero han estado en la reunión los compañeros del grupo de Podemos. Ha estado Javier Sánchez, ha estado Lilith, han estado las compañeras. Nosotros hemos tenido una reunión del conjunto del grupo que ha sido muy productiva, muy cordial y muy en la línea de ir construyendo un espacio común, con voces comunes desde desde esa pluralidad que nos hace un espacio de referencia importante como conjunto, como grupo cohesionado.

Diferencias con Podemos

P: También es cierto que algunos dirigentes no están disimulando las diferencias con la dirección del grupo parlamentario. Primero escuchamos a la propia Bearra quejarse de que no tenían una portavocía, y esta misma semana su antecesor, Pablo Echenique, la ha criticado por no respaldar a Irene Montero, tras el nuevo aluvión de críticas por la rebaja de la pena a uno de los miembros de La Manada. ¿A usted le preocupa que esa tensión pueda dificultar el funcionamiento del grupo parlamentario?

“Sumar es un espacio inclusivo. Queremos que todas las voces tengan su espacio“

R: Yo estoy concentrada, fundamentalmente, en sacar adelante un funcionamiento normal, productivo, de agenda social y de agenda territorial en nuestro grupo parlamentario de Sumar. Sí es cierto que estos días ha habido esos comentarios. Yo creo que son comentarios que es mejor preguntar a las personas que los han hecho. Yo tengo claro que Sumar es un espacio de inclusión, un espacio de diversidad. Y creo que la ciudadanía, los españoles y españolas, nos han dicho muchas veces en las urnas que quieren espacios políticos que resuelvan, que hagan parlamentarismo útil. Todo lo que tenga que ver con discrepancias y ruido es algo que la ciudadanía nos castiga siempre en las urnas. Mi responsabilidad fundamental es, desde la humildad, y tratando de hacer un trabajo lo más honesto y digno posible, que todas las voces que forman Sumar tengan también su espacio, su visibilidad, y por supuesto, en este caso me preguntas por Podemos, también. Dejo aparte los comentarios personales que hayan hecho el señor Echenique o la señora Belarra. Sumar es un espacio inclusivo para todos y todas.

P: ¿Cómo se van a organizar, por ejemplo, a la hora de votar? ¿Los diputados de Podemos, como los de Más Madrid, tendrán libertad de voto o se tendrán que atener a la disciplina que marque la dirección del grupo?

“La disciplina parlamentaria da coherencia al sistema“

R: Ayer hemos tenido dos reuniones importantes. Una de dirección política; se constituyó ese órgano de dirección política donde se van a dirimir precisamente las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento interno. Pero cualquier persona que entienda un poco cómo es la democracia parlamentaria y el rol que tienen los partidos políticos en las democracias parlamentarias, hay un politólogo clásico que es Giovanni Sartori, que siempre nos dijo que las democracias parlamentarias se sostienen sobre los partidos políticos y su funcionamiento interno de disciplina. De disciplina en el sentido de coherencia. Somos una fuerza política que tenemos un programa. Podemos tener matices, pero creo que el trabajo eficiente en democracia parlamentaria es que los partidos, en sus órganos, debatan, discutan diferencias y después adopten una voz común.

“No es buena idea, antes de acordar los programas, hablar de ministerios o personas“

P: ¿Habrá ministros de Podemos en un hipotético nuevo gobierno de coalición? ¿Esta vez entre PSOE y Sumar?

R: Nosotros lo llevamos diciendo mucho todas estas semanas. Estamos en una fase anterior y más importante. Hay un contenido político programático con una ambición en el marco de la agenda social y de la agenda territorial que estamos negociando con el Partido Socialista. Por lo tanto, lo que toca ahora, es trabajar contenidos, programas... Políticas públicas que nos permitan avanzar en derechos. Con lo cual no sería buena idea que, antes de tener acordados los programas, las políticas que nos permitan -en materia de bienestar, en políticas sociales, en políticas transformadoras que mejoren la vida de la gente- estemos hablando de ministerios o de personas. Por lo tanto, paso a paso. Contenidos, programas, negociación. Ese es el reto que tenemos ahora.