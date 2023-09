Pese a que en las últimas elecciones generales el PP fue el partido más votado, refutando la estimación de voto del CIS de apenas una semana antes, el instituto que preside el exdirigente socialista José Félix Tezanos mantiene sus tendencias y no solo da la vuelta al resultado del 23J, sino que aumenta a 1,8 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP que señala en sus últimos barómetros.

En el publicado este jueves, correspondiente al mes de septiambre, apunta a que, si se celebrasen de nuevo elecciones generales en España, el PSOE sería el partido más votado con un 33,5% de los votos, por delante del PP, con un 31,7%. La mayor corrección respecto a sus anteriores estimaciones se la aplica a la coalición de Sumar, que se desplomaría 3,6 puntos respecto a julio, cayendo de un 15,5% de estimación de voto a un 11,9%, no muy lejos en realidad del resultado que obtuvo en las urnas el 23 de julio, un 12,3%.

Es la primera estimación de voto que refleja el Centro de Investigaciones Sociológicas tras las elecciones generales del pasado 23 de julio, y llega la semana previa al debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, que se prevé que el presidente del PP no superará. La encuesta de este barómetro, que incluye un estudio postelectoral de las elecciones generales, se realizó entre el 1 y el 12 de septiembre mediante 10.104 entrevistas telefónicas y tiene un margen de error del 1% para el conjunto de la muestra.

El último barómetro del CIS se publicó el 13 de julio, diez días antes de los comicios, y situaba al PSOE 1,4 puntos por delante del PP, con un apoyo estimado del 31%, siete décimas más de lo que los socialistas se anotaron en las urnas, mientras que infraestimó el respaldo al Partido Popular, al que auguraba un 29,6%, y acabó cosechando un 33,1%, con 1,3 puntos de ventaja sobre el PSOE.

Aquella encuesta del CIS en julio, la única que apuntaba a que los socialistas serían el partido más votado, también subestimó el apoyo electoral de Vox, que consiguió en las urnas un 12,4% de los votos y al que se le otorgaba un 11,7%. Ahora, la estimación de voto otorga al partido de Santiago Abascal un 11,1%, seis décimas menos que en julio y 1,3 puntos por debajo del resultado que obtuvo este partido tras el escrutinio de los votos.

En el caso de Sumar, el efecto fue el contrario y su resultado fue sobreestimado, ya que, con un 12,3% de los votos, se quedó tres puntos por detrás de lo que calculaba el CIS (15,5%). La plataforma creada por Yolanda Díaz y que integra a Podemos y Más País, entre otras formaciones de izquierda, es claramente la más perjudicada en este barómero, y es junto a Vox la única de las principales formaciones que perderían respaldo, según el CIS. En cambio, el inicio del curso político otorga un impulso a PP y PSOE, que suben más de dos puntos sus perspectivas electorales respecto a julio.

En esta ocasión, la encuesta del CIS no incluye la tradicional pregunta sobre la valoración de los líderes con una nota de uno a diez. Sí que incluye la pregunta sobre el líder preferido para presidir el Gobierno, y ahí no hay novedad respecto a barómetros anteriores en que Pedro Sánchez es el preferido por más ciudadanos para ser el presidente del Gobierno en estos momentos, con un 29,7% (casi dos puntos más que en julio), nueve puntos más que quienes prefieren a Alberto Núñez Feijóo, con un 20,7%, siete décimas menos que en el último barómetro.

Un 36% se inclina por la repetición electoral

En el cuestionario de esta encuesta se han introducido preguntas sobre el voto en las elecciones generales. El 91% de los españoles afirma que, de haber conocido el resultado de las elecciones, "habría votado lo mismo", frente al 7,6% que afirma que el sentido de su voto habría sido distinto al que eligió.

Pese a ello, hay división entre quienes no han quedado satisfechos por el resultado de las elecciones: a un 35,8% de los ciudadanos le gustaría que hubiese ahora nuevas elecciones, y un 35,3% afirma que no le ha gustado el resultado pero que ello no es motivo para repetir los comicios. Solo un 21 % de los españoles que votaron están satisfechos con los resultados que arrojaron las urnas.

De convocarse de nuevo elecciones generales, el 74,8% de los ciudadanos afirma que "con toda seguridad, iría a votar" y solo un 5,3% afirma lo contrario. En el caso de una nueva convocatoria electoral, el 26,6% dice que se inclinaría por el PSOE, el 22,8% por el PP, el 12,2% por Sumar y el 6,7% por Vox, añade la encuesta del instituto demoscópico.