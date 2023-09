A pocos días de que finalice el verano, muchos ya vuelven a estar pendientes de a qué hora está más barata la luz para poner los electrodomésticos e intentar ahorrar en la factura eléctrica. "Esta noche sí la he puesto y he recogido la ropa por la mañana, pero ha estado toda la noche lavando", cuenta una mujer a RTVE.

Hay quienes adaptar su consumo y buscan los tramos diarios más baratos, pero otros no están dispuestos a hacerlo, sobre todo si es por la noche. "Puedo aguantar el ruido de un lavavajillas, pero el de una lavadora es muy fuerte", cuenta otra consumidora a RTVE. En cualquier caso, hay páginas web en las que se puede consultar el precio del kilovatio por horas, como es el caso del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), que muestra los precios de España y Portugal.

Normalmente, es más barato consumir entre las 00:00 y las 8:00, algo que suele repetirse a mediodía o a la hora de comer, aunque depende de la subasta del mercado mayorista eléctrico en cada jornada. No obstante, lo más común es que a partir de las 20:00 se alcancen los precios más altos del día. "Cuando más lo necesitas, es más caro. Es cuando estás con los niños en casa, preparando la cena, lavadoras... ", cuenta a RTVE un consumidor.

Los electrodomésticos suponen un 55% del consumo del hogar

"En el caso de la lavadora, ponerla a última hora del día, antes de cenar, te costará 41 céntimos. Sin embargo, si la puedes programar y ponerla aprimera hora de la mañana, costará unos 26, casi la mitad", explica a RTVE Laura Cardenal, portavoz del comparador Selectra.

No obstante, hay quienes no están dispuestos a adecuarse a estos horarios porque no conjuga con sus horarios. "Tengo que pagar algo más porque no me daría tiempo, y no me voy a levantar a las 4:00 para poder empezar el día", se queja una consumidora.

Los electrodomésticos suponen un 55% del consumo de un hogar. El lavavajillas es uno de los que requiere mayor consumo de luz, pero también la lavadora y la vitrocerámica, por el calor que necesitan producir para funcionar.

Los expertos señalan que, ahora que la electricidad vuelve a superar los 100 euros el MWh, informarse sobre los tramos horarios nos puede ayudar a ahorrar unos euros. "La gente que trabaja pude intentar dejarlo programado o utilizar otras horas más baratas", señala la portavoz de Selectra. Además, recuerdan que esto solo afecta a las personas que tienen la tarifa regulada o PVPC.