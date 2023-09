Cataluña ha celebrado este lunes una Diada marcada por las negociaciones para la investidura y los partidos soberanistas, que pugnan por el liderazgo de un independentismo en horas bajas, no han desaprovechado la oportunidad para plantear sus reivindicaciones, que pasan por la aprobación de una ley de amnistía y el derecho a la autodeterminación. Así, Junts ha dejado claro que "no renunciará a nada", tampoco a la unilateralidad, y ha pedido al Gobierno en funciones "pagar por adelantado" para facilitar una investidura de Pedro Sánchez; al tiempo que el presidente catalán, el republicano Pere Aragonès, ha advertido de que una amnistía es el "primer paso" a un referéndum.

Durante la jornada se han celebrado multitud de actos en favor y en contra de la independencia, aunque de nuevo el más multitudinario ha sido el convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) durante la tarde de este lunes. En total, han asistido unas 115.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, lejos del poder de convocatoria de hace una década (cuando la marcha congregó a más de un millón de personas) y 35.000 menos que hace un año. La organización, por su parte, eleva la cifra a 800.000 asistentes.

Allí han coincidido las dos principales formaciones soberanistas, a la que esta vez sí han acudido representantes de ERC después de que el año pasado los republicanos se descolgaran de la convocatoria, con el fin de evitar los abucheos por sus pactos con el Ejecutivo central.

Entonces, el independentismo estaba profundamente dividido y el Govern, a punto de romperse en pedazos (algo que sucedió apenas un mes más tarde). Un año después, la relación entre Junts y ERC no ha mejorado, a lo que se suma la caída electoral del movimiento en las municipales y en las generales, y el apoyo a la independencia en mínimos históricos.

Pese a ello, y con el soberanismo más radical en contra de cualquier tipo de pacto con el Ejecutivo, ambas formaciones intentan dar una imagen de unidad de cara a la negociación de la investidura. Tanto ERC como Junts coinciden en que el fin es la autodeterminación y la amnistía solo un trámite para ello. No obstante, entre ambas fuerzas persisten los reproches cruzados con vista a alzarse con el liderazgo del independentismo, tal como ha quedado reflejado este lunes en las declaraciones de sus principales líderes.

En la misma línea, la presidenta de la formación, Laura Borràs, ha afirmado que los ciudadanos "no piden investidura", sino "independencia", y ha advertido de que los votos de su partido servirán "para resolver el conflicto" , no para "apuntalar a gobiernos españoles". Borràs ha insistido en que Junts trabajará "en el marco que ha fijado" y que hará falta "un acuerdo histórico" para una posible investidura, a la vez que ha negado que su formación tenga "una nueva estrategia" hacia el Gobierno.

La ANC y Òmnium llaman a aprovechar el momento

La presidenta de la ANC, Dolors Feliu, ha reclamado a ERC y JxCat que no apoyen ninguna investidura "si no es claramente para hacer la independencia" y ha dicho no tener "miedo al bloqueo". "No nos podemos dejar engañar y no puede haber ninguna negociación que no tenga claro que es por la independencia de Cataluña", ha subrayado, y ha llamado a"salir a las calles" para que se manifiesten todos aquellos que se sienten independentistas: "Es el momento", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha reclamado a los partidos políticos que estén "a la altura del momento": "La amnistía no es una opción, sino una necesidad", ha apuntado. Antich ha agregado que la amnistía "no es ningún punto final" sino "el principio de la resolución del conflicto" y "una autoenmienda del Estado", y es por ello que considera que el independentismo "tiene la oportunidad para buscar vías" para resolverlo.