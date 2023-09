El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha transmitido este domingo el mensaje institucional previo a la Diada, una ocasión que ha utilizado para solicitar "una nueva fase de negociación" para una posible investidura de Pedro Sánchez en la que, ha considerado, "Cataluña tiene la clave de la gobernabilidad".

Aragonès ha insistido en que, aunque "inevitable", "la amnistía no resuelve el conflicto con el estado". "Hace falta una nueva fase de negociación, sumando complicidades, para que podamos votar libremente sobre la independencia", ha recalcado desde la sede del Instituto de Estudios Catalanes.

“▶️ #President @perearagones: "L'amnistia, per si sola, no resol el conflicte. Catalunya vol votar lliurement sobre la independència i fins que l'estat no doni resposta a aquesta reivindicació democràtica, el conflicte existirà. Cal iniciar una segona fase de negociació" pic.twitter.com/mIw800C1G0“