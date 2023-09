La Diada torna a posar a prova la unitat de l'independentisme

La unitat de l'independentisme pot viure aquest dilluns una nova prova de foc. Enmig de les negociacions de la investidura del futur president del Govern, ERC i Junts, afronten la Diada amb un mateix horitzó: forçar al Govern a aprovar una amnistia exprés als encausats del procés. En aquest sentit, sembla que la conferència de l'expresident Carles Puigdemont d'aquesta setmana des de Brussel·les fixant les bases d'una negociació ha estat un pas molt important per refer els ponts trencats.

Presència de Pere Aragonès a la manifestació

Un senyal unívoc de la voluntat de mostrar una imatge d'unitat serà la fotografia d'aquest dilluns a la tarda, amb la presència del mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana. Per part dels republicans també hi seran els màxims dirigents, amb el president de la formació, Oriol Junqueras al capdavant. D'aquesta manera, es passa pàgina a la polèmica de l'escridassada patida pels membres del govern d'ERC l'any 2021, que va acabar propiciant l'absència a la manifestació del mateix Govern i ERC, disconformes amb el to crític de la convocatòria de l'ANC.

Amb el lema “Via Fora”, la manifestació organitzada enguany per l'ANC comptarà amb quatre columnes, que sortiran de quatre punts simbòlics de Barcelona: l’escola Proa, la Ciutat de la Justícia, l’estació de Sants i la seu de l’Agència Tributària de la plaça del Doctor Letamendi. Totes quatre columnes, que començaran la marxa a les 17.14, convergiran a la plaça d’Espanya.