Les mirades aquest dimarts tornen a estar posades en Brussel·les. Allà, aquest matí, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha posat aquest dimarts sobre la taula les seves condicions per a iniciar un procés de negociació per a la investidura d'un candidat a la presidència del Govern, Pedro Sánchez.

01.57 min Les condicions de Junts per negociar la investidura de Sánchez

En una conferència des del Parlament Europeu a Brussel·les, Puigdemont ha asseverat que les condicions passen per una llei d'amnistia, el reconeixement de la “legitimitat democràtica” de l'independentisme i la creació d'un mecanisme de mediació i verificació del compliment dels acords que es puguin tancar.

Puigdemont ha exigit que s'abandoni de manera “completa, definitiva i permanent” la “via judicial contra l'independentisme”, advertint que el referèndum a Catalunya de l'1-O “no va ser un delicte” com tampoc, segons ha dit, la declaració unilateral d'independència posterior ni les manifestacions contra la sentència del Suprem. Per a això, aposta per aprovar al Congrés una llei d'amnistia que abasti des de la consulta del 9N de 2014 fins a l'actualitat i que serveixi, ha prosseguit, per a “reparar la injustícia” i no per a “oblidar” l'ocorregut.

De fet, el PSOE mai ha assumit aquesta opció, però dins del Govern de coalició, ha estat Sumar el partit que s'ha mostrat disposat a buscar l'“encaix constitucional” d'una llei d'amnistia per als líders del ‘procés’.

Per tal de complir el respecte a la legitimitat a l'independentisme, el líder de Junts ha advertit que “no es pot negociar” amb l'independentisme quan els serveis d'intel·ligència espanyols el consideren, ha dit, “la segona amenaça més important després del terrorisme gihadista”, o quan l'Estat espanyol “espia, infiltra o fabrica muntatges” per detenir, paralitzar o criminalitzar l'independentisme, ha afegit.

La tercera de les condicions de Puigdemont és la creació d'un “mecanisme de mediació i verificació amb garantia de compliment dels acords”, perquè creu que els dos grans partits espanyols “no estan en condicions” de complir donada la “total falta de confiança entre les parts”: “Seria una irresponsabilitat emprendre una negociació de futur sense aquest mecanisme”.