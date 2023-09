Nou pas per intentar atreure els vots de Junts a la majoria progressista encapçalada per PSOE i Sumar. La vicepresidenta segona del Govern en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha viatjat aquest dilluns a Brussel·les per negociar en persona amb l'expresident català i europarlamentari Carles Puigdemont. Després de tres hores de reunió tots dos haurien acordat, segons un comunicat conjunt, "explorar totes les solucions democràtiques per desbloquejar el conflicte polític a Catalunya". Fonts de la Moncloa destaquen que Díaz acudeix a la trobada en nom de Sumar i “no representa” al PSOE.

Aquestes "solucions" passen per la celebració d'un referèndum d'independència i la tan reclamada amnistia per tots els implicats en el 'procés'. Al text també es destaca que totes dues bandes comparteixen "la convicció que la política ha de fer-se des del diàleg". Díaz s'ha mostrat "optimista" sobre les opcions d'investidura de Pedro Sánchez. Per la seva banda, Puigdemont ha destacat que la reunió ha estat "fructífera" perquè "permet establir una relació normalitzada i estable entre totes dues formacions".

A la trobada també han participat el dirigent d'En Comú Podem, Jaume Asens, i l'eurodiputat, Antoni Comín. A l'entrada de la reunió no hi ha hagut declaracions prèvies i s'espera que en acabar hi hagi un comunicat conjunt.

Abandonar la via unilateral Fonts de la Moncloa indiquen que van ser informats a “última hora” de la nit d'aquest diumenge de la reunió, “a fets consumats”, i afegeixen que “no hi ha res acordat” sobre aquest tema. Afegeixen que el Govern segueix en la seva "via" per a negociar la investidura i que la reunió de Díaz no té “res a veure” amb aquest. De fet, PP i Vox no han trigat a censurar la trobada. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha convidat, en aquest sentit, a l'expresident català a negociar les condicions per facilitar un "govern progressista i plurinacional" sense renunciar als seus objectius polítics. Mena ha afegit que "hem de ser honestos i reconèixer que la via unilateral ja no forma part de la nova etapa política" i l'ha instat a seguir el camí del diàleg. “¿¿¿ Els comuns conviden Carles Puigdemont a dialogar "sense renunciar als seus objectius".



Deixar enrere la ruptura amb Catalunya El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez ha advocat aquest dilluns perquè la pròxima legislatura sigui la que "deixi enrere definitivament" la ruptura que es va viure a Catalunya en 2017 amb el procés. En una intervenció en l'Ateneu de Madrid, Sánchez ha afirmat que "és el moment de la política" i de "passar pàgina", així com d'aprendre dels errors del passat i tornar a la via que mai es degué abandonar, és a dir, continuar avançant en la convivència. En aquesta mateixa línia, Sánchez ha defensat les polítiques que va dur a terme sobre Catalunya en l'anterior legislatura en assenyalar que van ser "valentes i arriscades" i en alguns casos "incompreses" per la societat espanyola. En tot cas ha assenyalat que han estat "plenament constitucionals" i que a més "han funcionat". Per tant, s'ha mostrat partidari d'insistir en la mateixa via.