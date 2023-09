L'independentisme sembla que vol tornar a anar a una després d'anys de creixent fractura, escenificada pel divorci entre Junts i ERC al capdavant del Govern. El punt d'inflexió podria ser el full de ruta marcat per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, des de Brussel·les, en la negociació de la investidura. D'entrada, sembla que es farà amb les dues formacions fixant els mateixos objectius "l'amnistia i el referèndum", i també través d'un mateix camí, el del diàleg amb l'Estat.

El Govern ha celebrat precisament, després de la reunió de l'executiu català d'aquest dimarts, que Carles Puigdemont s'hagi "sumat a la via de la negociació" per la que havien apostat els republicans fins ara. També ha dit "compartir plenament" els objectius fixats per l'expresident català". La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha recordat que "ara és Pedro Sánchez qui ha de perdre la por i moure fitxa" si no vol una repetició electoral.

Plaja també ha recordat que amb la llei d'amnistia "no n'hi ha prou" i que la negociació haurà de continuar per l'autodeterminació i els traspassos de competències pendents.

Les condicions de la investidura L'expresident català Carles Puigdemont ha fixat en una llei d'amnistia, el reconeixement i respecte a la "legitimitat democràtica" de l'independentisme i la creació d'un mecanisme de verificació dels acords són les condicions prèvies perquè la seva formació, JxCAT, iniciï les negociacions d'investidura del pròxim Govern d'Espanya. Puigdemont posa preu a la investidura de Sánchez amb una llei d'amnistia i la "legitimitat" de l'independentisme: "O eleccions o pacta amb nosaltres" En una declaració davant els mitjans de comunicació a Brussel·les, Puigdemont ha assenyalat que es tracta de condicions "prèvies", que avui dia "no existeixen" i que, segons ell, "no són contràries a la Constitució". En aquest sentit, ha assegurat que la negociació amb Junts és possible, però que l'acord "ha de ser històric".

4 anys negociant sols a Madrid Secundant el posicionament del mateix govern, en mans d'ERC, els republicans presents a Brussel·les han tancat files entorn de les paraules de Puigdemont. La diputada Teresa Jordà ha advertit que "quan hi ha adversitats, amb l'adversari el que es fa és negociar" i ha recordat que fa 4 anys que ERC "negocia sola a Madrid". "Puigdemont ha posat un marc i unes bases per a entrar a fer política", ha dit. D'altra banda, ha apuntat que la coordinació independentista és "vital" i ha destacat "l'oportunitat històrica" que els dona l'aritmètica parlamentària. La CUP creu que la proposta de l'expresident del Govern Carles Puigdemont és "correcta" com a punt de partida, però dubta que condueixi a la resolució democràtica del conflicte. "Serà un nou episodi en el conflicte amb l'Estat espanyol", ha augurat el diputat Carles Riera, que també s'ha desplaçat fins a Brussel·les per seguir la conferència. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat no normalitzar "sis anys d'exili de representants electes" després de la conferència de l'expresident. "Cap democràcia pot sostenir sis anys d'exili de representants electes", ha alertat en un tuit.

La Moncloa marca distància Des de la Monlcoa no s'ha volgut entrar a valorar al detall les peticions de Puigdemont. La portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez, ha volgut deixar clar, en tot cas, que "estan als antípodes" del que defensa l'executiu de Pedro Sánchez. "Ens separa un mon" ha dit, alhora que ha destacat que la manera de treballar a través del diàleg "ha donat resultats" i que "ningú pot qüestionar que la situació a Catalunya és infinitament millor que fa cinc anys. Rodríguez també ha volgut emfatitzar que Sánchez ha demostrat que "fa complir la Constitució a tots els territoris" i que va ser durant el mandat del PP quan a Espanya "hi va haver qui es va voler saltar la carta magna".