00:46

El president Pere Aragonès celebra la coincidència amb l'expresident Carles Puigdemont pel que fa a les condicions que ha posat per negociar la investidura de Pedro Sánchez.

El president català no s'ha estat de mostrar la seva satisfacció després de la conferència de Carles Puigdemont. Destaca i celebra "les coincidències" ara ja no només en els objectius de l'amnistia i l'autodeterminació, sinó també pel que fa al mètode de la negociació amb Madrid.

ERC també ha estat present a primera fila a Brussel·les, on Teresa Jordà ha donat la benvinguda a Junts en l'estratègia del diàleg amb la Moncloa després de "4 anys sols a Madrid". Els republicans insisteixen, fora micros, que el PSOE no pot donar els seus vots per descomptats | INFORMA: Laura Herrero