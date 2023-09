El Govern anirà aquest any a la manifestació de la Diada

La primera reunió del Govern després de les vacances d'estiu ha servit per avançar els preparatius de la Diada de l'11 de setembre. L'executiu ha aprofitat per presentar el cartell i el lema: "Una llengua, molts accents". Ara bé, el principal punt d'atenció torna a ser la convocatòria de la manifestació de l'ANC. Una cita de la qual l'executiu català va decidir no participar després de l'escridassada patida pels membres del govern d'ERC l'any 2022.

Ara el context ha canviat. Almenys això argumenta la portaveu Patrícia Plaja i d'aquí que s'hagi decidit tornar a ser-hi present. De moment, encara no s'ha volgut aclarir si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, encapçalarà la delegació governamental com havia fet anteriorment rebent crits de "traidor". Això sí, Plaja també ha insistit que dependrà que la convocatòria sigui "integradora".

Descartada una reunió amb Feijóo

L'altre focus d'atenció ha estat posat en les negociacions d'investidura. El Govern català insisteix a demanar a Pedro Sánchez que mogui fitxa si vol intentar ser investir president, en el cas que Núñez Feijóo no ho aconsegueixi en el debat del 26 i 27 de setembre. Això sí, la pressió també s'entén a la unitat amb Junts per negociar beneficis per a Catalunya.

01.38 min El Govern demana Sánchez que escolti els partits catalans | Laura Herrero

El que es descarta per complet és que Aragonès pugui asseure's a negociar amb el líder popular dins la ronda de contactes per la investidura: "No hi ha res a parlar sobre una hipotètica investidura entre PP i Vox", sentenciava Plaja. La portaveu del Govern també ha advertit que l'escenari d'una repetició electoral no és desitjable perquè suposa "donar una segona oportunitat a la dreta i l'extrema dreta.