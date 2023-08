El Rei Felip VI ha avantposat la victòria electoral del PP el passat 23 de juliol i ha encomanat al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, buscar els suports necessaris per ser investit com a president del Govern. El mateix candidat popular ha comunicat aquest dimarts al monarca la seva voluntat de presentar-se a la investidura. Dilluns mateix començarà els contactes per sumar suports de cara al debat d'investidura que se celebrarà finalment el 26 i 27 de setembre.

Felip VI ha comunicat aquest mateix dimarts la decisió a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que aquest dimecres ha confirmat la data de la investidura després de pactar-ho amb el mateix líder popular. El PP ja ha obert la porta a negociar amb tots els grups, tret de amb Bildu, tot i que ERC ha descartat asseure's a la mateixa taula.

01.15 min Feijóo comença a buscar suports per ser investit

Feijóo presenta els avals a la investidura Feijóo defensa que és el seu deure per haver estat la formació més votada i ha volgut posar en valor la menor distància amb la majoria absoluta que té el PP, vers les condicions que per les quals hauria de negociar el PSOE per aconseguir els suports necessaris. Ara bé, el líder dels populars ha advertit que una investidura la setmana vinent seria precipitada i que necessitarà més temps.

Possible repetició electoral pel 14 de gener Una vegada Feijóo s'hagi sotmès a la votació per la investidura els propers 26 i 27 de setembre començaran a córrer els 2 mesos de termini perquè un altre candidat, o el mateix líder popular, pugui ser investit. Superat aquest període, sense èxit, es dissoldrien les cambres i les noves eleccions s'haurien de celebrar en els 47 dies posteriors. Així, en cas de nous comicis, aquests se celebrarien el 14 de gener, passat Nadal, i la campanya electoral arrencaria el 5 de gener, donat que només durarà una setmana. Feijóo suma de moment només 172 vots, lluny encara de la majoria absoluta necessària, després d'arrencar el compromís de només tres formacions, Vox, UPN i Coalició Canària. El líder popular ha agraït explícitament el compromís de col·laboració expressat per Santiago Abascal aquest matí, a qui ha trucat personalment per "aclarir els malentesos" després de la constitució de les Corts. En tot cas, insisteix en l'aposta per un govern en solitari.