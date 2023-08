Junts i ERC s'erigeixen en els grans protagonistes de les negociacions de cara a la investidura del pròxim president del Govern. El PP ja no els elimina de l'equació i obertament es mostra dispost a parlar-hi. De moment, només ERC ha barrat del tot la possibilitat d'asseure's en una mateixa taula. Els populars reconeixen que són "vots incòmodes" i també apel·len al suport del sector crític del PSOE.

En paral·lel, el PSOE i Sumar també intensifiquen les negociacions amb els partits independentistes per assolir la investidura de Pedro Sánchez si resulta fallida la votació de Núñez Feijóo en el debat fixat pel 26 i 27 de setembre. El primer gest dels socialistes és la decisió de cedir-los diputats perquè puguin tenir grup propi al Congrés. També des de la formació de Yolanda Díaz s'ha fet el mateix amb ERC i situen de manera decidida sobre la taula l'aposta per l'amnistia per tots els encausats pel procés.

Condició prèvia per negociar El termini per a constituir grup acaba a les 14 hores d'aquest divendres, encara que no serà fins dilluns que ve quan la Mesa del Congrés estudiï els escrits presentats i decideixi si dona el seu vistiplau. L'autorització del grup propi és una exigència preliminar dels independentistes per a poder parlar de la investidura de Pedro Sánchez. El Reglament de la Cambra estableix que, per a formar grup parlamentari en el Congrés es requereix tenir més de 15 diputats, o bé un mínim de cinc escons més el 5% dels vots del conjunt d'Espanya o el 15% en les circumscripcions on s'hagi concorregut. Núñez Feijóo rep l'encàrrec de Felip VI d'intentar formar govern