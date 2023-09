ERC celebra l'aposta de Junts per la negociació

Des d'ERC celebren que Puigdemont se sumi a la via del diàleg i demanen coordinació amb Junts davant la negociació de la investidura. Des de la CUP veuen difícil esperar un resultat positiu en una negociació amb l'Estat.

A Brussel·les ja no hi era avui Jaume Asens, que ahir amb Yolanda Díaz es van reunir amb Puigdemont. El negociador de Sumar veu possible pactar una llei d'amnistia abans d'una hipotètica investidura de Sánchez, però no amaga retrets als socialistes.

Després de la seva intervenció, Puigdemont s'ha reunit amb representants dels partits i les entitats independentistes que han escoltat de prop les seves paraules. Unes condicions que PP i VOX veuen inacceptables. De fet, els populars es replantegen la seva reunió amb Junts.