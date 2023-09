Stoltenberg ha restado importancia a la situación, asegurando que "no hay indicios de intención de atacar a la OTAN", si bien son golpes desestabilizadores.

“Spoke to @KlausIohannis re Russian attacks on Ukraine by the Danube & drone parts found in #Romania. No indication of intent to hit #NATO, but the strikes are destabilising. I welcome the US decision to deploy more F-16s for NATO air policing. We stand in solidarity with Romania.“