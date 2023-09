Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Arabia Saudí y otros países han anunciado este sábado en los márgenes del G-20 un megaproyecto de ferrocarriles, puertos y conexiones energéticas que pretende ser una alternativa a la Ruta de la Seda de China.

"Hoy estoy orgulloso de anunciar que hemos terminado un acuerdo histórico para crear un Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa", ha dicho el presidente estadounidense, Joe Biden, en un evento en los márgenes de la cumbre y en el que compartía la mesa, entre otros, con el presidente de la India, Narendra Modi, y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

“Two years after the launch of the Partnership for Global Infrastructure and Investment with @POTUS, two new large-scale projects are seeing the light:



The India – Middle East – Europe Economic Corridor.



And the Trans-African Corridor ↓

