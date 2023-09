El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado esta tarde positivo en COVID en el test preceptivo para la asistencia a la Cumbre del G-20. En consecuencia, no podrá viajar a la ciudad de Nueva Delhi, donde se celebra el encuentro, los próximos días 9 y 10 de septiembre.

El presidente se encuentra bien y seguirá trabajando desde su residencia, según ha informado Moncloa.

El Gobierno de España estará representado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

El propio Sánchez ha confirmado que se encuentra bien en un mensaje publicado en X (antes Twitter). "España estará magníficamente representada por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y el ministro de Exteriores, UE y Cooperación", ha añadido el presidente.

