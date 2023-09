Cuba ha detenido este pasado jueves a 17 personas por su presunta implicación en una red que reclutaba a ciudadanos de la isla para combatir para Rusia en la guerra de Ucrania.

Pese a que desde hacía meses había publicaciones en redes sociales que indicaban que podía haber cubanos combatiendo en Ucrania, integrados en las fuerzas regulares rusas, ha sido la llamada de auxilio de dos jóvenes, supuestamente llevados hasta el frente ucraniano con engaños, y retenidos actualmente en Rusia, la que ha puesto el foco en este fenómeno, y ha forzado a las autoridades cubanas a intervenir.

" Es duro ver gente con la cabeza abierta delante de ti, muerta . Ver como matan a la gente, se la llevan en camiones y a veces las dejan ahí mismo. Dormíamos a seis metros bajo tierra, y sentíamos las bombas caer (...) Les digo a todos los cubanos que piensen venir aquí, que no vengan. Esto es una locura ", advertían los jóvenes.

Amigos y conocidos les dijeron que se podía ir a Rusia, por un sueldo y pasaporte. Contactaron con una mujer cubana, que les facilitó los billetes y el contrato, en ruso y sin traducir. " Nos dijeron que era para la construcción , para arreglar las casas desgastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, pero todo es una estafa. No nos dieron el dinero, y nos quitaron todos los documentos nada más llegar a Rusia".

"La idea nuestra era salir de Cuba, porque no lo soportamos ya" y "hacer dinero, para ayudar a la familia", explicaron.

Los cargos penales concretos aún no se conocen. El medio digital cubano Cubadebate recuerda que el nuevo código penal cubano impone fuertes penas por los delitos de trata, tráfico de personas y el empleo como soldado a sueldo.

Cubanos en Ucrania, una historia ya conocida

La suerte de Andorf y Alex ha puesto el foco en un fenómeno, el de los combatientes cubanos en Ucrania, del que ya habían informado algunos medios, aunque sin obtener mucho eco.

En mayo, el periódico local de Riazan Ryazan Vedomosti publicaba un reportaje sobre el proceso del reclutamiento en la región. "El contrato lo celebran no sólo los ciudadanos rusos, sino también los extranjeros - explicaba el medio - Hoy varios ciudadanos de la República de Cuba pasaron del punto de selección para el servicio militar bajo contrato a servir en el ejército ruso. Según ellos, los cubanos quieren ayudar a nuestro país a cumplir tareas en la zona de la operación militar especial [como Rusia define la invasión] y algunos de ellos quisieran en el futuro convertirse en ciudadanos de Rusia".

En el grupo de Facebook Cubanos en Moscú, que reúne a una comunidad de más de 76.000 cubanos residentes en Rusia, además de ofertas de trabajo o de cambio de divisas, pueden rastrearse al menos desde junio entradas con imágenes que corresponden a ciudadanos cubanos de uniforme en las filas rusas. VerificaRTVE ha comprobado que algunos de ellos aparecen en el reportaje de Ryazan Vedomosti.

Cubanos encuadrados en las fuerzas armadas rusas. Fuente: CubanosenMoscú/Facebook CubanosenMoscú/Facebook

El diario digital The Moscow Times (con sede en Amsterdam y versiones en inglés y ruso), cita, bajo condición de anonimato, a un mando militar ruso que asegura haber encontrado a cubanos encuadrados en "batallones internacionales" del Ejército ruso en Riazan. "No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos", se lamentaba la fuente del Moscow Times.

La fuente destacaba que los cubanos iban a servir integrados en las fuerzas regulares del Ejército ruso, y no en alguna empresa militar privada, del tipo del Grupo Wagner.

Los extranjeros pueden servir por contrato en el Ejército ruso, por un período mínimo de un año. Además, los extranjeros que firman contratos con el Ministerio de Defensa pueden obtener la ciudadanía rusa sin un permiso de residencia previo.

En un último giro de acontecimientos, este viernes hackers ucranianos aseguraron haber obtenido los datos personales de casi 200 cubanos reclutados en Tula, región al sur de Moscú.

Algunos medios de Miami apuntan a una posible colaboración de las autoridades cubanas en el reclutamiento, mientras el gobierno cubano lo niega.