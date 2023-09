La masacre ha sido condenada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha calificado de "inhumano" y "perverso" este nuevo ataque letal de las fuerzas rusas contra población civil ucraniana.

El jefe de Estado ha publicado en redes sociales un vídeo en el que se ve el momento de la deflagración y algunos de sus devastadores efectos sobre el mercado.

"Un mercado normal. Tiendas. Una farmacia. Gente que no había hecho nada malo. Muchos heridos. Por desgracia, el número de muertos y heridos puede aumentar", ha indicado Zelenski, quien ha criticado en su mensaje a quienes "aún intentan" contemporizar con Rusia. "Significa cerrar los ojos a esta realidad", ha añadido.

