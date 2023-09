El exministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, ha felicitado a su sustituto, Rustem Umerov, por su nombramiento y ha señalado que "encaja perfectamente en el puesto".

"Los desafíos son muchos, pero así son los tiempos en los que vivimos. Con nuestra fuerza y determinación, ganaremos esta guerra", ha indicado en redes sociales.

“My heartfelt congratulations to my colleague Rustem Umerov @rustem_umerov on his appointment as the Minister of Defense of Ukraine.

I’ve known Rustem for a long time and I believe he is a great fit for this position.

The challenges are many, but such are the times in which we…“