9:56

El Ejército ucraniano asegura haber superado la primera línea defensiva rusa en el frente del sureste.

El portavoz del grupo operacional estratégico Tavria, a cargo de la zona sureste del frente (región de Zaporiyia), Oleksandr Shtupun, asegura que sus tropas han superado la primera línea de defensa rusa, que era también la de mayor densidad de minas, y afronta ahora la tarea de romper una segunda línea.

"La densidad de los campos de minas es más baja", ha asegurado Shtupun, aunque "aun así bastante grande". "La segunda línea de defensa es bastante poderosa; no entiendo por qué todo el mundo piensa que es mucho más débil", ha declarado Shtupun, según el periódico digital The New Voice of Ukraine. (Efe).