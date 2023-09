Zelenski anunció su decisión el domingo por la noche, en su discurso diario a la nación. "Creo que el ministerio necesita un nuevo enfoque y otras formas de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general", ha justificado el presidente ucraniano.

Tras el anuncio, el propio Reznikov ha hecho saber en redes sociales que ha enviado su carta de dimisión al Parlamento. "Ha sido un honor servir al pueblo ucraniano y trabajar para el Ejército los últimos 22 meses, el periodo más duro de la historia moderna de Ucrania", ha añadido.

