El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha afirmado que una investigación judicial no ha encontrado pruebas que respalden las acusaciones de que su Gobierno haya suministrado armas a Rusia en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Ramaphosa, que ha informado de que el informe completo no se publicará porque hay pruebas clasificadas, ha remarcado que "no se emitió ningún permiso para la exportación de armas y no se exportaron armas" y ha remarcado que quienes hicieron las acusaciones no han presentado pruebas.