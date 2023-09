El líder norcoreano, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de incrementar la cooperación militar bilateral y discutir un posible acuerdo de suministro de armamento, han publicado los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post.

Preguntada por EFE, la Casa Blanca no ha confirmado la información publicada por ambos diarios.

No obstante, la portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Adrienne Watson, ha alertado este lunes de que "las negociaciones sobre armas entre Rusia y la RDPC (República Democrática Popular de Corea, nombre oficial de Corea del Norte) están avanzando activamente".

"Tenemos información de que Kim Jong Un espera que estos contactos continúen y que incluyan una reunión diplomática a nivel de líderes en Rusia. Instamos a la RDPC a cesar sus negociaciones de armamento con Rusia y cumplir los compromisos públicos planteados por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia", ha añadido Watson en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

Según The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y aliados, Putin quiere que Corea del Norte venda a Rusia artillería y misiles antitanque, mientras que Pionyang está buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y submarinos de propulsión nuclear. Además, Kim quiere ayuda alimentaria para su país, ha detallado el diario neoyorquino.

Según han trasladado fuentes estadounidenses y aliadas al diario The New York Times, Kim viajará desde la capital de Corea del Norte, Pyongyang, hasta la ciudad portuaria rusa de Vladivostok en un tren blindado, una visita que también podría incluir una parada en Moscú.

De esa forma, tanto Putin como Kim se reunirían en los márgenes del Foro Económico Oriental, que se celebrará entre el 12 y el 15 de septiembre en la Universidad Federal del Lejano Oriente, previsto en dicha ciudad. En su agenda, Kim también tiene previsto visitar el muelle en el que se encuentra la flota rusa del Pacífico, según el NYT.