El PP se mueve estos días entre la confianza en dar un golpe de efecto que permita a Alberto Núñez Feijóo conseguir los apoyos necesarios para su investidura y la posibilidad real de fracasar en el intento, una negociaciones que paralelamente han coincidido con el anuncio de un pacto para gobernar en la Región de Murcia cediendo a las peticiones de Vox y evitar así una repetición electoral. A poco menos de un mes de la celebración del Pleno del Congreso, el líder popular sigue sin tener amarrados los cuatro votos que le faltan y, tras el ‘no’ del PSOE, seguirá negociando con los grupos -a excepción de EH Bildu- para salvar la investidura y formar gobierno.

Los populares creen que la primera semana de contactos culmina con “avances importantes”, después de la reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la conversación con el lehendakari, Íñigo Urkullu. Para el coordinador general del PP, Elías Bendodo, con estos encuentros Feijóo ha demostrado tener "altura", anteponiendo los intereses de España por encima de los partidistas. "España necesita cambiar de rumbo, dejar de estar centrada en los intereses de los independentistas por los de los españoles", señaló a su vez el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper.

Feijóo sigue apostando por su estrategia de hablar con todos y “defender la igualdad de los españoles”, aunque eso "le cueste la Presidencia del Gobierno". Y es que el presidente del PP ya reconoce que “es posible” que no gobierne, algo que ha atribuido a los "pactos anti-Estado" del presidente del Gobierno en funciones para mantenerse en el cargo.

“Es difícil, pero no imposible”, apuntan desde la dirección del partido, que se reunirá el próximo lunes en Génova para seguir trabajando en la hoja de ruta para la investidura, aunque aún no han concretado fechas para los siguientes encuentros. De momento, Vox ha anunciado una reunión entre Feijóo y Abascal, sin decir cuándo. Y Sumar ha avanzado que irá a la ronda de contactos del PP, aunque no su líder, sino la portavoz en el Congreso, Marta Lois.

De momento, el PP cuenta con 172 votos atados -tras el ‘sí’ de los diputados de Coalición Canaria y UPN y el apoyo “sin condiciones” de Vox-, a solo cuatro de la mayoría absoluta.

En busca del ‘sí’ del PNV Tras el rechazo del PSOE a una hipotética abstención, la alternativa de los populares pasa por conseguir el apoyo del PNV. Y es que el ‘sí’ de los cinco diputados de la formación vasca serían suficientes para llevar a Feijóo a La Moncloa en primera vuelta. Los de Andoni Ortuzar, sin embargo, han cerrado la puerta al PP en varias ocasiones. Según alegan, Feijóo ha "cruzado una línea roja al meter a Vox en las instituciones", por lo que el PNV no entrará "de ninguna manera" en dicha ecuación. Ni siquiera se lo plantearon ante el hecho de que la formación de Santiago Abascal decidiese no formar parte de un hipotético Gobierno. Pese a ello, desde el PP no desisten de su empeño y seguirán trabajando en el ‘sí’ de la formación vasca. Esta semana, el líder del PP mantuvo una conversación con el lehendakari -tras el rechazo a reunirse presencialmente-, que Feijóo tildó de "franca y provechosa". En ella, Urkullu le instó a hablar con su partido para tratar el debate de investidura, si bien volvió a mostrar reticencias por su relación con la formación de extrema derecha. Urkullu mantiene una conversación con Feijóo y le insta a hablar con el PNV del debate de investidura Consciente de la importancia que en general los partidos nacionalistas tienen en esta investidura, y en particular el PNV, el lehendakari planteó este jueves celebrar una convención constitucional que permita "pactar una interpretación de la Constitución" sobre la cuestión territorial y "avanzar en el carácter plurinacional del Estado". Dicha propuesta ha introducido un nuevo elemento en las conversaciones del PP y PSOE con las demás fuerzas de cara a la investidura, si bien las dos principales fuerzas políticas muestran reticencias por el momento. Urkullu propone una convención constitucional, en el plazo de un año, para "avanzar en la plurinacionalidad del Estado"

El PP no tira la toalla… Pese a la falta de resultados tangibles, para el PP ambas citas representan “avances importantes” y creen que ese es el camino a seguir durante el mes que resta hasta el pleno de investidura. "Con el lehendakari se ha avanzado, podemos seguir dando pasos, y creo que es bueno que el PNV escuche nuestras propuestas", declaró Bendodo en una entrevista en Onda Cero. En lo que respecta a Sánchez, el coordinador general del PP sacó pecho de la "madurez" y el "impulso democrático" de su presidente, frente a un Sánchez que a su juicio solo busca "seguir atornillado al sillón de la Moncloa". “Acabo de tener una conversación franca y provechosa para el presente y el futuro del País Vasco y del resto de España con el lehendakari Iñigo Urkullu.



Estas semanas mantendré contactos con los presidentes autonómicos y con las formaciones políticas de cara a la investidura.“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 30, 2023 En el PP son conscientes de lo "difícil" que será sacar adelante la investidura de Feijóo, si bien rechazan "quedarse de brazos cruzados". "La alternativa es mucho peor y además no cumpliría con el mandato de las urnas, en las que a nosotros nos han votado más de ocho millones de personas", puntualizó Sémper en una entrevista en Cadena Ser. El dirigente del PP recordó que tienen el mandato del rey de intentar conformar gobierno y que intentarán en el "poco menos de un mes" restante hasta la sesión de investidura obtener el resto de votos favorables necesarios. "Yo en esta vida no doy nada ni por perdido ni por ganado", espetó. En caso de que Feijóo finalmente no consiga el apoyo del PNV, les quedaría una última baza: el ‘sí’ de Junts per Catalunya. Pese a las críticas al PSOE ante un hipotético pacto con “un prófugo de la justicia” -en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont-, los populares no rechazan ahora sentarse con ellos para conseguir su apoyo: "No hablamos de negociar con Junts, sino de intentar una investidura", remarcó Sémper. Ni las duras críticas del líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández -quien ve inviable que los populares negocien con los posconvergentes-, han frenado la vía del diálogo con el partido de Puigdemont: "¿Por qué les molesta tanto que estemos abiertos a escuchar?", remarcaba Feijóo. Precisamente esta semana, Puigdemont negó que esté manteniendo negociaciones con algún partido, ni tampoco que se haya presentado algún proyecto de amnistía. Y anunció que el próximo martes, 5 de septiembre, hablará en Bruselas sobre el marco que fija JxCat para abrir negociaciones, consciente de que sus votos son necesarios tanto para Feijóo como para Sánchez. Puigdemont asegura que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie"