Feijóo admite que "es posible" que no gobierne por los "pactos anti-Estado" de Sánchez

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este jueves que "es posible" que no consiga el respaldo del Congreso para ser investido a finales de septiembre, algo que ha atribuido a los "pactos anti-Estado" del líder de PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para mantenerse en el cargo renunciando a la "igualdad de todos los españoles".

En el acto de inauguración del curso político en Madrid junto a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, acto que coincide con su ronda de contactos para buscar respaldo ante el debate de investidura, al que salvo sorpresas llegará sin apoyo suficiente los próximos 26 y 27 de septiembre, Feijóo ha cargado con dureza contra el PSOE tras rechazar Sánchez la propuesta del 'popular' de seis pactos de Estado.

"Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos que quieren destruir el país y eso no es un pacto de Estado, sino son pactos anti-Estado", ha denunciado.

Ayuso respalda a Feijóo

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su respaldo al presidente del PP y ha instado a Feijóo a que estudie "todas las posibilidades" contra el "frente anti" de Sánchez y sus socios nacionalistas e independenstistas que busca "debilitar España", si bien ha considerado que se está apelando "de manera bisoña" a un PSOE cuyos principios "se esfumaron".

"No has hecho otra cosa que aportar soluciones", ha remarcado la dirigente madrileña, que también ha advertido de los "regalos" y "cesiones" que hará Sánchez para volver a ser presidente del Gobierno, al tiempo que ha apuntado que "engañará" a los propios independentistas.

"Yo no he escuchado aún a Sánchez ni a sus socios hablar de nada para el conjunto de los españoles y por eso el PP va a ser la voz de esos millones de españoles que no quieren y que no queremos esto. Esto es lo que vamos a hablar durante este mes tan importante y que quieren borrar como todo lo que es incómodo pero quiero que escuchen: Estamos aquí", ha remarcado la dirigente madrileña, al tiempo que ha ensalzado que Feijóo haya sido capaz en "tiempo récord" de unir al partido y ganar las elecciones.

La presidenta madrileña ha alertado de que los españoles ya no son "iguales". "Hoy es que ya no somos iguales ante la ley, los españoles no ven condonadas sus deudas o sus multas o cuando cometen un delito porque son amigos de otra persona. Funciona así. No somos iguales tampoco a la hora de acceder a servicios públicos, a la función pública. Ya no somos iguales en esta España", ha lamentado.

Como contrapeso, la presidenta regional ha defendido que "Madrid frena el discurso y el negocio de los nacionalismos porque Madrid es apertura, es alianza, mezcla, contrastes, integración, mestizaje y patriotismo".