Las opciones de Feijóo ante una investidura que se prevé fallida

Alberto Núñez Feijóo necesita cuatro votos para alzarse como presidente del Gobierno en el pleno de investidura del 26 y 27 de septiembre, fecha fijada este miércoles por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras la ronda de consultas con el rey. El líder del PP tiene amarrados 172 votos -correspondientes al PP, Vox, Coalición Canaria y UPN-, si bien la tarea de alcanzar la mayoría absoluta se antoja complicada después de que el resto de formaciones políticas hayan rechazado prestar su apoyo.

“Feijóo tenía dos opciones: presentarse a una investidura o no y eligió la primera para reforzar su imagen política y no decepcionar a sus votantes”, apunta a RTVE.es el experto en liderazgo político y profesor de la Universidad Europea, Moisés Ruiz. En su opinión, el líder popular “tiene que remarcar que ha ganado las elecciones” y “darle utilidad política a su resultado”. “Si no lo hace y tiene que ir a unos nuevos comicios, habrá ciudadanos que se pregunten para qué van a votar si luego no ejerce el derecho que le han dado”, añade.

Pese a los malos pronósticos, el presidente popular no tira la toalla. Este miércoles, tras el encargo de Felipe VI, distintos portavoces de la formación se han mostrado confiados en que Feijóo consiga esos cuatro votos que le faltan y no protagonice una investidura fallida, como auguran el PSOE y Sumar. "Empieza un camino", ha señalado la secretaria general 'popular', Cuca Gamarra, en una entrevista en Telecinco.

Lo cierto es que hace prácticamente un mes el PP solo tenía garantizado el apoyo del diputado de UPN. Entonces, nadie daba por hecho que el líder de Vox, Santiago Abascal, podría ofrecer a Feijóo un apoyo “sin condiciones”, que no implicase entrar en el Gobierno tal como había sucedido en comunidades autónomas y ayuntamientos (y continúa haciendo a día de hoy en la Región de Murcia). Pero tampoco tenía atado el apoyo de Coalición Canaria, que ha conseguido tras cerrar un acuerdo programático esta misma semana.

Por ello, desde el PP apuestan por hablar con todas las fuerzas políticas, excepto con EH Bildu. Y tendrá tiempo suficiente para ello, algo más de un mes, hasta que se celebre el pleno de la investidura los días 26 y 27 de septiembre.

Conseguir el ‘sí’ del PNV, una opción complicada Para armar dicha mayoría, la primera opción del PP pasa por conseguir el ‘sí’ del PNV, con cinco diputados. Ya lo intentaron tras las elecciones generales del 23J, pero la formación que preside Andoni Ortuzar cerró la puerta hasta en dos ocasiones. Ni siquiera se lo plantearon ante el hecho de que Vox decidiese no formar parte de un hipotético Gobierno. En opinión de la dirección del partido vasco, Feijóo había "cruzado una línea roja al meter en las instituciones" a Vox, por lo que el PNV no entraría "de ninguna manera" en dicha ecuación. El PNV se reafirma en su posición de no facilitar una investidura de Feijóo “Salvo que el PNV estudie y considere que cambiar al PSOE por el PP como socio preferente les favorezca de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, cosa que también es improbable, no creo que Feijóo cuente con su apoyo en la investidura”, apunta el experto. Cabe recordar que el PNV y el PSE gobiernan en coalición en el País Vasco y en una multitud de ayuntamientos. Este mismo miércoles, el portavoz de la formación vasca en el Congreso, Aitor Esteban, ha anunciado en declaraciones a ETB que mantendrá una reunión "de cortesía" con Feijoó, pero ha reiterado que no contará con el apoyo de los jeltzales para la investidura porque no entrará en "combinaciones" en las que esté la formación de extrema derecha.

La abstención del PSOE por “responsabilidad” Con el convencimiento de que hay socialistas que no comparten un gobierno con EH Bildu o Carles Puigdemont, los populares pretenden también tender la mano al PSOE a la hora de buscar apoyos para la investidura. "Esperemos que el PSOE actúe con responsabilidad", han repetido en las últimas semanas diferentes voces dentro de la formación. Sin ir más lejos, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha apelado este miércoles a dirigentes y votantes del PSOE “que no están cómodos con el escenario de que Sánchez sea presidente gracias a un fugado de la Justicia”, en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. “No creo que haya cuatro tránsfugas del PSOE que se abstengan“ Los socialistas, sin embargo, ven esta opción “totalmente imposible”, sobre todo teniendo en cuenta que la pasada semana la candidata del PSOE a la presidencia del Congreso se alzó con 178 votos afirmativos, correspondientes al PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG. Por lo que confían en repetir esta cifra en caso de que Feijóo fracase y el rey proponga a Pedro Sánchez a la investidura. “No creo que haya cuatro tránsfugas del PSOE que se abstengan”, explica a RTVE.es el profesor de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos Javier Lorente. En su opinión, “no sería un comportamiento muy democrático”, además se incumpliría la disciplina de voto que, “sobre todo en investiduras, tiene como función preservar la voluntad de los ciudadanos cuando votan”, afirma.

Hablar con Junts, la última alternativa El PP está dispuesto incluso a hablar con JxCat, tal como ha confirmado este miércoles el vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons, en una entrevista en Onda Cero. “Más allá de lo que cuatro, cinco o diez personas llevaran a cabo”, en referencia al 'procés', “representan un partido cuya tradición y legalidad no está en duda”, ha recalcado. Eso sí, “siempre dentro del marco constitucional” y se marcan como línea roja "no aprobar ningún tipo de ley que vaya a romper España". "Nuestro deber es sentarnos con todos los grupos, pero nunca hablar de romper España ni de trocear nuestro país", ha señalado la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, que ha enmarcado estos diálogos con partidos independentistas en la cortesía parlamentaria. En todo caso, también Pons ve “imposible” un acuerdo con el partido de Puigdemont porque el suyo no hará cesiones como las que, a su juicio, sí está dispuesto el secretario general del PSOE, al que define como un “tipo” dispuesto a “despiezar el Estado español y venderlo por partes”.

PSOE y Sumar creen que Feijóo quiere nuevas elecciones “Ante este contexto, la investidura a día de hoy tiene pocas opciones de salir adelante”, afirma Lorente. En su opinión, esto lo único que hará será dar a Sánchez “más tiempo para negociar”, aunque en este caso puede jugar “como un arma de doble filo”, afirma, con un plazo de tiempo tan dilatado. Fue el propio Feijóo el que planteó a Armengol que necesitaba tiempo para recabar esos apoyos, tal como han señalado a RTVE fuentes del entorno de la presidenta. En total, el líder del PP contará con 35 días hasta el pleno de investidura. En las últimas legislaturas, afirman las mismas fuentes, han transcurrido una media de 30 días entre la designación y la celebración del debate. El PSOE, sin embargo, cree que Feijóo logra tiempo “para que la marejada interna del PP no sea el debate principal”, pero su objetivo, aseguran fuentes de la formación, “son nuevas elecciones y no ser investido porque sabe que no tiene los votos necesarios”. "Esta investidura está abocada al fracaso, pero está pensada como un ejercicio de supervivencia interna", ha subrayado este miércoles en una entrevista en Las Mañanas de RNE la portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría. El PSOE acusa a Feijóo de buscar una repetición electoral y le insta a trabajar "desde ya" en su "seudoinvestidura" En la misma línea, desde Sumar critican que “la investidura fracasada" de Feijóo "es una pérdida de tiempo” y que la política del PP “solo mira a los intereses partidistas y no a los intereses del país y su gente”. “La ciudadanía española va a perder un mes sin un gobierno efectivo, por el fracaso del liderazgo del señor Feijóo y su cuestionamiento interno”, apuntan fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz.