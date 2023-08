11:26

Primera reacción del PSOE tras conocerse la fecha de la investidura.

Fuentes del PSOE aseguran a RTVE que el tiempo marcado por Armengol suele ser el habitual.

Aseguran que el candidato "logra tiempo para que la marejada interna del PP no sea el debate principal, pero su objetivo, no nos engañemos, son nuevas elecciones y no ser investido, porque sabe que no tiene los votos necesarios".