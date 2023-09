El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este viernes que su formación defiende la "igualdad" entre las distintas comunidades autonómas, y por tanto, rechaza que España avance a diferentes "velocidades".

Así ha respondido este viernes en una entrevista en Las Mañanas de RNE en relación a la propuesta del lehendakari, Íñigo Urkullu, sobre avanzar en el carácter "plurinacional" del Estado y desarrollar el autogobierno en el País Vasco.

López ha insistido en que esa "no es la propuesta de los socialistas". "Uno de nuestros principios es la igualdad (...) y no que en España unos progresen en primera velocidad y otros en segunda. No forma parte de nuestro ADN y por tanto, esa parte no la compartimos", ha indicado.

En este sentido, el portavoz parlamentario socialista ha insistido en que ha dos cosas fundamentales: "Constitución y entendimiento", porque, alega "es lo que ha hecho grande a este país".

Sobre la amnistía Preguntado por la amnistía que piden los independentisas, López ha subrayado que cualquier decisión que se tome tiene que estar "en el marco de la Constitución". No obstante, no se ha pronunciado sobre si su formación estaría a favor, como sí ha hecho Sumar, y ha apelado a la "discreción" en las negociaciones. "Nosotros no vamos a especular sobre amnistía o sobre ninguna cuestion que esté encima de la mesa, porque la dicrecion es lo que funciona. Lo hemos visto para la elección de la mesa. Y cuando se llegue a un acuerdo se hará público", ha señalado. En este punto ha recordado que en el pasado, el Gobierno tomó "decisiones valientes", en alusión a la reforma de la sedición, que fue muy criticada, pero que según López, han logrado que "la convivencia en Cataluña haya mejorado".