El mapa de la guerra: Ucrania logra avances tácticos en Zaporiyia y Rusia intercepta drones sobre su territorio

⏳ Esta noticia se actualiza regularmente con la última información disponible. Para saber más sobre cómo se elabora, consulta la metodología.

Al noreste, Rusia habría atacado posiciones ucranianas en la línea Kupiansk (Járkov) y Svatove (Lugansk) y, según informan, habrían realizado avances localizados limitados. Otras fuentes prorrusas mencionadas por el ISW confirman que están ejerciendo presión en la línea de frente, pero el think tank no confirma visualmente avances.

También en la región de Donetsk, los combates continúan en Bajmut y Ucrania sigue llevando a cabo operaciones ofensivas. En las últimas jornadas habrían recuperado territorio en la zona y habrían expulsado al enemigo al este de Klishchiivka , a unos 7 kilómetros de Bajmut, y en el centro del asentamiento, informa el ISW. Milbloggers rusos mencionados por el think tank habrían informado de avances no especificados de las tropas rusas cerca de Berkhivka y también de contraaraques cerca de Klishchiivka.

El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksí Réznikov, ha reconocido bajas de sus tropas desde que comenzó la contraofensiva, pero asegura que el ejército no necesita una nueva ola de movilización, recoge EFE: “No podemos decir que la situación sea crítica y que tengamos que incrementar (el número de personas reclutadas)”.

En Zaporiya, las fuerzas ucranianas han logrado avances "tácticamente significativos" en el oeste , según el Instituto de Estudios para la Guerra (ISW) . En cuanto a las tropas rusas, están llevando a cabo "operaciones ofensivas" a lo largo de la línea Kupyansk-Svatove-Kreminna, cerca de Bajmut, y en la línea Avdiivka-Ciudad de Donetsk, "pero no han logrado ningún avance confirmado", ha añadido.

Según el ISW, pese a las operaciones ofensivas rusas en la línea Kupiansk (Járkov) y Svatove-Kreminna (Lugansk) , la viceministra de Defensa Hanna Maliar sostiene que el enemigo operó sin éxito cerca de la zona forestal de Serebryanske, Kreminna y Bilohorivka, localidades próximas a Kreminna. Milbloggers rusos aseguran que sus tropas avanzan sobre Bilohorivka y que controlan desde ahí la carretera a Hryhoriv, pero el think tank aún no ha observado confirmación.

En cuanto a la región de Zaporiyia , milbloggers mencionados por el think tank confirman que Ucrania controla Urozhaine , a pocos kilómetros de Velyka Novosilka, pero la velocidad de la contraofensiva habría desacelerado. Según el ISW, Ucrania avanza también en Robotine , a 10 kilómetros de Orijiv, y cada vez se acercan más a las líneas defensivas secundarias de Rusia. El Estado Mayor ucraniano también reclama éxitos a pocos kilómetros de Orijiv y asegura que las operaciones ofensivas del enemigo están resultando infructuosas.

Las tropas de Kiev continúan avanzando en el frente sur del país, de acuerdo con el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) . En el eje de Bajmut , imágenes geolocalizadas indican avances al oeste de Zaliznyanske , a pocos kilómetros de la ciudad. Por su parte, Rusia sigue atacando el eje Avdiivka-Donetsk y el de Donetsk-Zaporiyia, pero no se observan avances.

Jueves 24 de agosto, día 547 de la guerra: Rusia bombardea Dnipró y Ucrania avanza más en Zaporiyia cuando se cumplen 18 meses del inicio de la invasión

La guerra de Ucrania cumple este jueves un año y medio y Volodímir Zelenski reconoce que, a pesar de no haber dejado de avanzar en los tres segmentos del frente donde pasaron al ataque, la contraofensiva "es complicada" por la "densidad" de los campos de mina preparados por Rusia para proteger sus posiciones, adelanta EFE. La contraofensiva comenzó a principios de junio y desde entonces Kiev ya ha recuperado 300 kilómetros cuadrados, especialmente en la región de Zaporiyia.

Por su parte, Rusia ha atacado esta mañana con misiles la ciudad de Dnipró, capital de Dnipropetrovsk y a unos 500 kilómetros de Kiev. Según EFE, el ataque ha provocado daños en la localidad: una infraestructura de deporte, una decena de instalaciones privadas, entre ellas del sector agrícola, y al menos siete heridos. Dnipró es una de las grandes ciudades industriales del país que sirve como centro logístico para las fuerzas armadas por sus conexiones y cercanía al frente.

De acuerdo con el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas de Kiev continuarían lanzando operaciones ofensivas limitadas en la frontera entre Donetsk y Zaporiyia, concretamente cerca de Pryyutne y Urozhaine, a pocos kilómetros de Velyka Novosilka. Imágenes geolocalizadas mencionadas por el ISW confirman avances tácticos de las fuerzas ucranianas al sureste de Robotine y al noroeste de Verbove, ambas localidades a poco más de diez kilómetros de Orijiv (Zaporiyia).

Según el think tank, a lo largo de la línea Kupiansk (Járkov) y Svatove-Kreminna (Lugansk), Rusia continuó lanzando operaciones ofensivas limitadas, pero no confirmaron ningún avance. Por otra parte, Ucrania también habría lanzado ataques en dirección a Kupiansk y Svatove. Al sur del Donbás, en el eje de Bajmut, Ucrania no ha informado de nuevos avances, pero continúa la contraofensiva. Ambos bandos informan de enfrentamientos en Klishchiivka, a unos siete kilómetros de Bajmut. También en la región de Donetsk, las tropas de Kiev repelieron ataques rusos en el eje de Avdiivka, cerca de Avdiivka y Marinka.

Hoy también se cumplen 32 años de la independencia de Ucrania y los líderes de las instituciones europeos han reiterado su apoyo al país, informa EFE. Por otro lado, Rusia ha reconocido en las últimas horas la muerte del líder de la fuerza paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, tras estrellarse el avión privado en el que viajaba con otros miembros de la cúpula Wagner. Fuentes internas mencionadas por el ISW señalan a las fuerzas rusas como responsables del accidente del avión y evalúa que es "casi seguro que Putin ordenó al mando militar ruso derribar el avión de Prigozhin".