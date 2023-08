El grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica) ha acordado el ingreso en el bloque de Argentina, Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, según ha anunciado este jueves el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa.

"Hemos alcanzado un acuerdo sobre el proceso de expansión de los BRICS", ha afirmado Ramaphosa en la última jornada de la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del grupo en Johannesburgo, que empezó este martes.

“JUST IN: BRICS leaders agree to expand the alliance, announcement to be made tomorrow. pic.twitter.com/wmfdWV38xI“