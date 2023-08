Los 18 turistas españoles atrapados en Etiopía cumplen este lunes seis días escondidos sin saber cuándo podrán salir. Con ellos también están el guía y el conductor. Las veinte personas se encuentran en algún lugar entre las ciudades de Gondar y Bahir Dar, una localización que no se desvela por seguridad.

"La carretera estaba bloqueada con piedras enormes y con troncos. Entonces nos dimos la vuelta y, de repente, comenzaron los disparos. Nos tiramos al suelo de la furgoneta y, cuando acabaron los disparos, fuimos en fila india unos cincuenta metros hasta el hotel en el que estamos. Y aquí nos quedamos muertos de miedo. Y aquí seguimos", explica a RTVE Inma de Blas, una de las 18 turistas españolas atrapadas en Etiopía.

Alimentándose de arroz y pan, con higiene en mínimos, cuentan que no han salido del edificio porque están en zona de fuego cruzado. "Anoche se oían disparos aquí al lado, cerca. Hemos visto pasar tres muertos por la carretera. Los transportan hacia el cementerio envueltos", continúa con su relato De Blas desde el hotel en el que están escondidos.

El cónsul español en el país mantiene contacto diario con el grupo. De momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores les aconseja esperar en el hotel a que la situación sea menos peligrosa.

Acusan a la agencia de viajes por no advertirles

Los responsables de la agencia de viajes con la que contrataron sus vacaciones les han aconsejado que esperen hasta que puedan bajar hacia el sur del país para que desde ahí puedan subirse a un avión en el que regresar a España.

Pero no hay plazos concretos y a los turistas atrapados empieza a pesarles la incertidumbre. Dicen que la agencia de viajes no les advirtió del peligro y que no vieron ninguna alerta. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que su recomendación de no viajar a la zona lleva meses activa.